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Фармдистрибьютор McKesson купит...

Фармдистрибьютор McKesson купит компанию Rx Savings Solutions за 875 млн долларов

20.09.2022
11:04
Николай Соколов

Фармдистрибьютор McKesson Corporation купит компанию Rx Savings Solutions за 875 млн долл. RxSS использует машинное обучение, чтобы помогать клиентам искать более дешевые альтернативы лекарственным препаратам.

Фото: mckesson.com

Американский дистрибьютор лекарственных средств McKesson Corporation заявил, что приобретет частную фармацевтическую технологическую компанию Rx Savings Solutions за 875 млн долл. Сделка включает авансовый платеж в размере 600 млн долл. и до 275 млн долл. дополнительных выплат в зависимости от финансовых показателей Rx Savings до 2025 года. Ожидается, что она будет завершена во второй половине 2023 финансового года.

Rx Savings Solutions заключает прямые контракты со страховыми компаниями и крупными работодателями, чтобы помочь им использовать льготы для получения препаратов и сократить расходы на них.

Компания использует запатентованный алгоритм машинного обучения, чтобы найти доступные варианты лечения и наиболее выгодные лекарственные средства в рамках их страховки. Если эти изменения удовлетворяют клиента, RxSS поможет составить новый, более дешевый рецепт. Компания также предоставляет постоянные напоминания о приеме лекарств, чтобы улучшить соблюдение режима лечения.

«Предложения Rx Savings Solutions для работодателей и пациентов укрепят способность McKesson помогать решать наиболее распространенные проблемы с лекарствами, связанные с... ценовой доступностью», — заявил главный исполнительный директор McKesson Брайан Тайлер.

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