Фармдистрибьютор McKesson купит компанию Rx Savings Solutions за 875 млн долларов

Американский дистрибьютор лекарственных средств McKesson Corporation заявил, что приобретет частную фармацевтическую технологическую компанию Rx Savings Solutions за 875 млн долл. Сделка включает авансовый платеж в размере 600 млн долл. и до 275 млн долл. дополнительных выплат в зависимости от финансовых показателей Rx Savings до 2025 года. Ожидается, что она будет завершена во второй половине 2023 финансового года.

Rx Savings Solutions заключает прямые контракты со страховыми компаниями и крупными работодателями, чтобы помочь им использовать льготы для получения препаратов и сократить расходы на них.

Компания использует запатентованный алгоритм машинного обучения, чтобы найти доступные варианты лечения и наиболее выгодные лекарственные средства в рамках их страховки. Если эти изменения удовлетворяют клиента, RxSS поможет составить новый, более дешевый рецепт. Компания также предоставляет постоянные напоминания о приеме лекарств, чтобы улучшить соблюдение режима лечения.

«Предложения Rx Savings Solutions для работодателей и пациентов укрепят способность McKesson помогать решать наиболее распространенные проблемы с лекарствами, связанные с... ценовой доступностью», — заявил главный исполнительный директор McKesson Брайан Тайлер.