Фарме не удалось получить список стратегических препаратов

В начале сентября зам. министра здравоохранения Сергей Глаголев рассказал, что Минздрав и Минпромторг составили перечень из 189 МНН, не имеющих аналогов в России, а Минпромторг распределит, кто из отечественных предприятий будет разрабатывать лекарства в оперативные сроки. Профессиональные объединения попытались узнать, какие препараты внесены в этот перечень.

На запрос союза фармпроизводителей из Минпромторга пришел ответ, что с перечнем ознакомиться нельзя, так как это информация для служебного пользования, сообщила исполнительный директор СПФО Лилия Титова. Об этом она рассказала на международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке», прошедшей в Москве 3 октября, передает корреспондент «ФВ».

О чем не знает фарма

Аналогичный ответ получил директор АРФП Виктор Дмитриев. «Мы обратились и в Минздрав, и в Минпром. В Минпроме нам ответили, чтобы мы обращались в Минздрав. В Минздраве предложили по вопросу критериев отбора компаний, которым может быть поручена реализация разработки отечественных аналогов зарубежных препаратов, обратиться в Минпромторг России. А информация о перечне лекарств по постановлению правительства № 1233* отнесена к информации служебной информации ограниченного распространения и не подлежит разглашению», – процитировал он ответ ведомства.

Председатель правления Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Алексей Кедрин рассказал об еще одном не очень публичном проекте. Он поинтересовался у участников конференции, знают ли они подробности программы развития, которую правительство обсудило 31 августа 2022 года. Ответ был отрицательным. По словам Кедрина, на этой стратсессии правительство «финализировало видение того, как будут развиваться промышленность, включая фарму».

«То, что известно мне: там есть предложения по развитию производства фармсубстанций и создания стандартных образцов, остальное все очень абстрактно. Почему бы ассоциациям или отдельным компаниям не задаться вопросом, насколько то, что планируется до 2030 года, отвечает моему видению на бизнес, и предложить добавить то, что необходимо», – призвал он собравшихся.

Как работает фарма в условиях санкций

Как следует из выступлений спикеров, и отечественная, и иностранная фарма справились с шоком и работают нормально. По словам Лилии Титовой, многие отечественные фармкомпании справились с кризисом благодаря сделанным запасам сырья, вспомогательных веществ. Генеральный директор San Pharma Артур Валиев рассказал, что если учитывать новые условия поставки, то готовая продукция приходит в Россию в ожидаемые сроки. При этом процесс разработки новых маршрутов не прекращается, так как фарма ожидает новых санкций.

Что касается цен на сырье, то, по словам Валиева, весной из-за резких изменений курсов валют стоимость некоторого сырья выросла на 40%, но сейчас цены нормализовались, удалось заместить поставщиков сырья и вспомогательных веществ на производителей из Южной Азии и Индии. По сырью ситуация зависит только от обменного курса рубля к тем валютам, в которых покупается продукция. С упаковкой оказалось сложнее: цены на стекло, картон, пластик по-прежнему выше уровня 2021 года примерно на 25%.

В кулуарах производители говорили, что не удается решить проблему с хроматографическими колонками, стандартными образцами. Поставки этого товара до сих пор похожи на прохождение квеста. Также не облегчило отечественным производителям исключение фармпродукции из запрета на автомобильные грузоперевозки по территории России из недружественных стран. Часть продукции, необходимая для производства, не квалифицируется как фармпродукция.

Лилия Титова констатировала, что фарме не удалось переубедить Минфин в необходимости снизить пошлины на внесение изменений в регдосье.

Как отметил генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский, дефектура периодически возникает, но нельзя сказать, что все плохо. В июле — августе была напряженная ситуация с задолженностью аптек, сейчас она улучшается. «Та работа, которую мы проделали с другими дистрибьюторами и производителями с 2018 года, привела к тому, что наши партнеры стали более внимательно следить за своими финансами», – отметил он.

*Постановление Правительства РФ № 1233 от 03.11.1994 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности».