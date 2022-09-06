Российским предприятиям поручили создать аналоги 189 зарубежных лекарств от редких заболеваний

Минздрав и Минпромторг поручили российским предприятиям оперативно разработать отечественные аналоги 189 зарубежных препаратов против редких заболеваний. Об этом заявил на международном форуме «Инновационная онкология» зам. министра здравоохранения Сергей Глаголев, передает его слова «Интерфакс».

Глаголев сообщил, что сейчас в стоимостном выражении около двух третей препаратов, закупленных в рамках федеральной программы «14 высокозатратных нозологий», – это лекарства зарубежного происхождения. Доля таких препаратов в этой программе составила 57% как в 2021, так и в 2022 году.

Также Минздрав и Минпромторг решают вопросы в отношении препаратов, которые пока защищены иностранными патентами и не могут производиться в России без разрешения правообладателя, отметил Глаголев.

В июле Минпромторг разработал новый механизм поддержки фармотрасли, который предусматривает предоставление субсидий российским производителям на разработку и получение регистрационных удостоверений на лекарственные препараты, защищенные на территории России иностранными патентами. Из бюджета на субсидии выделят более 3 млрд руб.

О разработке таких предложений сообщал первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Такая программа под названием «Патент на полку» необходима «на всякий пожарный» — как механизм страховки в случае, если какие-то иностранные препараты уйдут с рынка, пояснял он. Работа будет вестись по 79 МНН из Перечня ЖНВЛП, уточнял Осьмаков.