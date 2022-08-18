Фармкомпании избежали многомиллионных штрафов за заключение картеля при поставке лекарств

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Ростовского УФАС. Территориальный орган усмотрел картель в действиях ООО «Компания Органика» и ООО «Данта», однако компании успешно обжаловали его решения в суде. Факт картеля признан недоказанным, следует из постановления кассационной инстанции, которое опубликовано в системе «Мой арбитр».

В результате мониторинга Ростовское УФАС выявило картельный сговор компаний, поставляющих лекарства в бюджетные учреждения здравоохранения Южного федерального округа, сообщила пресс-служба тероргана в августе 2020 года. По версии УФАС, фармдистрибьюторы участвовали в сговоре на 48 аукционах и заключили контракты на общую сумму более 120 млн руб. с минимальным снижением начальной цены. Доказательством картеля также служили приобретение значительного количества товара у одного поставщика и использование одного ip-адреса. ООО «Данта» оштрафовали на 17,9 млн руб., ООО «Компания Органика» — на 37 млн руб. Организации обжаловали эти решения в суде.

Арбитражный суд Ростовской области поддержал УФАС. А апелляционная инстанция сочла факт заключения антиконкурентного соглашения недоказанным. Она обратила внимание на то, что антимонопольный орган недостаточно изучил все обстоятельства 48 аукционов. Так, в 15 аукционах вместе с фирмами, которых обвиняли в заключении картеля, участвовали и другие поставщики.

«Из материалов дела следует, что во всех 48 аукционах снижение НМЦК не превышало 5,7%, чаще всего (в 33 случаях) победитель аукциона предлагал снижение на 1% от НМЦК, — сказано в постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда. — Законом «О защите конкуренции» не установлено обязанности хозяйствующих субъектов снижать цену на торгах, не установлен предел снижения ценовых предложений, количество шагов аукциона, хозяйствующие субъекты самостоятельно распоряжаются своим правом».

К тому же в 40 аукционах речь шла о закупке препаратов из Перечня ЖНВЛП, цены на которые регулирует государство, напомнил апелляционный суд. На основании этого апелляционные жалобы фармкомпаний были удовлетворены.

УФАС обратилась в кассационную инстанцию, но Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поддержал позицию Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда. Компании освобождены от административной ответственности ввиду отсутствия картельного соглашения между ними.