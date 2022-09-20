Фармкомпании поддержат при проведении клинических исследований лекарств в Москве

Власти Москвы будут оказывать комплексную поддержку при проведении клинических исследований новых лекарственных препаратов на базе городских медучреждений. Постановление по данному вопросу на заседании Президиума правительства Москвы подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Фармкомпании смогут вернуть до 50% затрат. Правило будет действовать в отношении препаратов, имеющих «особо важное значение для московского здравоохранения». Также власти окажут организационную поддержку, которая включает оценку выполнимости клинического исследования, подбор площадок с необходимым оборудованием и расходными материалами для проведения исследования, формирование исследовательской команды, набор пациентов-добровольцев, взаимодействие с этическими комитетами, юридическое сопровождение.

Эти меры, как сообщается, позволят ускорить и удешевить внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения.

Как говорится в исследовании Центра по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, в России в ближайшие десять лет могут не выйти на рынок около 300 препаратов, разрабатываемых сейчас международными фармкомпаниями. В их числе ряд препаратов «прорывных терапий», в том числе для борьбы с заболеваниями, которые сейчас считаются неизлечимыми, указывают авторы исследования.

Как ранее писал «ФВ», рынок международных многоцентровых клинических исследований резко сократился в 2022 году. Так, во II квартале выдано 36 разрешений на их проведение, за этот же период прошлого года — 75. При этом резко выросло количество одобрений проведения биоэквивалентности российскими компаниями.

Начиная с марта ряд зарубежных фармкомпаний сделали заявления об изменении в своей работе в России. Они касаются прекращения инвестиций и приостановки новых клинических исследований в стране. Часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.