Фармкомпании стали участниками, возможно, крупнейшего в истории США картельного сговора

По словам помощника прокурора штата Коннектикут Джозефа Нильсена, возглавляющего расследование, речь, возможно, идет о крупнейшем картеле в истории Соединенных Штатов.

Джозеф Нильсен расследует дела о ценовых сговорах между производителями дженериков с 2014 г. Тогда все началось с цен на два препарата. В процессе расследования двое бывших топ-менеджеров фармкомпании Heritage Pharmaceuticals («Херитейдж Фармасьютикалз») признали свою вину и стали сотрудничать со следствием.

Среди компаний, попавших под расширенное расследование, такие крупные производители непатентованных лекарственных препаратов, как израильская Teva («Тева»), голландская Mylan («Майлан»), индийские Sun Pharma («Сан Фарма») и Dr. Reddy's («Д-р Редди'с»). В Mylan вину не признали, в Sun Pharma, Teva и Dr. Reddy's на запрос The Washington Post о комментариях не отреагировали.

В настоящее время расследование ведется в 47 американских штатах.

Как говорится в публикации The Washington Post, участники картеля даже выработали свой жаргон для обсуждения сделок. Так, дженериковый рынок они называли «песочницей», в которой нужно играть по правилам. А те компании, которые не соблюдают неписанные правила и продают свою продукцию по более низким ценам, на их сленге называются «громилами».