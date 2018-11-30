Фармкомпании стали участниками, возможно, крупнейшего в истории США картельного сговора

11:58
11 декабря 2018

Илья Дугин

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После двух лет расследования высоких цен на дженерики правоохранительные органы расширили его  масштаб, пишет The Washington Post. Теперь оно касается 16 дженериковых компаний, которые, по версии  следствия, манипулировали ценами на 300 наименований лекарственных препаратов.

По словам помощника прокурора штата Коннектикут Джозефа Нильсена, возглавляющего расследование, речь, возможно,  идет о крупнейшем картеле в истории Соединенных Штатов.

Джозеф Нильсен расследует дела о ценовых сговорах между производителями дженериков с 2014 г. Тогда все началось с цен на два препарата. В процессе расследования двое бывших топ-менеджеров фармкомпании Heritage Pharmaceuticals («Херитейдж Фармасьютикалз») признали свою вину и стали сотрудничать со следствием.  

Среди компаний, попавших под расширенное расследование, такие крупные производители непатентованных лекарственных препаратов, как израильская Teva («Тева»), голландская Mylan («Майлан»), индийские Sun Pharma («Сан Фарма») и Dr. Reddy's («Д-р Редди'с»).  В Mylan вину не признали, в Sun Pharma, Teva и Dr. Reddy's на запрос The Washington Post о комментариях не отреагировали. 

В настоящее время расследование ведется в 47 американских штатах.  

Как говорится в публикации The Washington Post, участники картеля даже выработали свой жаргон для обсуждения сделок. Так, дженериковый рынок они называли  «песочницей», в которой нужно играть по правилам. А те компании, которые не соблюдают неписанные правила и продают свою продукцию по более низким ценам,  на их сленге называются «громилами».  

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