Фармкомпании вынуждены искать новые варианты оптимизации издержек в условиях кризиса неплатежей

Что включает план оптимизации

Для инвестиционно нагруженных бизнесов с длинным оборотом капитала, к которым относится фармацевтика, ключевая ставка Банка России на уровне 20% — все еще очень высокий показатель, отметил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

По его словам, компания «Биннофарм Групп» с прошлого года реализует план оптимизации, основные мероприятия которого были завершены в I квартале 2025 года.

«Это позволило нам, несмотря на высокие ставки и длинные производственные циклы, сформировать хорошие показатели по итогам II квартала и ожидать выхода на чистую прибыль, — сообщил «ФВ» Муратов. — Более того, мы уверены в возможности сохранять положительную динамику и в последующих периодах».

Часть низкомаржинальных проектов с длительной окупаемостью была заморожена, но ключевые направления (например, производство моноклональных антител и выпуск препаратов в новом терапевтическом направлении — гинекологии) продолжают развиваться, сказал Муратов.

«Кроме стратегического развития, существует и повседневная работа, — продолжил он. — Фармацевтика — это «долгий» бизнес с точки зрения не только инвестиций, но и операционного цикла. Для оптимизации себестоимости мы поддерживаем загрузку производственных линий на уровне 80—85%. Как результат, общий операционный цикл компании превышает 250 дней».

В «Биннофарм Групп» пересмотрели стратегию управления объемом запасов — как материалов, так и готовой продукции, — чтобы не допускать ни дефицита, ни излишков. В этом серьезную помощь, по оценке Муратова, оказывают IT-решения, которые позволят улучшить управление запасами и снабжением на производственных площадках компании. По его словам, еще один важный источник оптимизации рабочего капитала — получение больших отсрочек от поставщиков сырья и материалов и установление дополнительного контроля за финансовой дисциплиной дистрибьюторов и аптечных сетей.

По итогам 1-го полугодия «Биннофарм Групп» ожидает снижения объема оборотного капитала более чем на 4 млрд руб. Прогноз на ближайшую перспективу остается осторожно оптимистичным.

«Даже при сохранении высокой ключевой ставки наша компания благодаря реализованным мерам готова демонстрировать стабильные финансовые результаты», — заверил Муратов.

Как растет финансовая нагрузка на дистрибьютора

Несмотря на то, что классического «удлинения финансовых цепочек» в дистрибуции фармацевтической и медицинской продукции не произошло, кризис неплатежей в этом сегменте проявляется особенно остро, рассказал «ФВ» генеральный директор ООО «Алджен» Максим Гордун.

«Производители, столкнувшись с ростом себестоимости из-за санкций и разрыва логистических связей, повышают отпускные цены и сокращают скидки, отсрочки платежей. Это автоматически увеличивает финансовую нагрузку на дистрибьюторов, которые и без того работают в условиях жесткого кредитования», — пояснил он.

Одновременно покупатели — государственные медучреждения и аптечные сети — увеличили сроки оплаты до 90—120 дней. Это поставило дистрибьюторов в положение «доноров ликвидности», вынужденных кредитовать всю цепочку поставок, заявил Гордун.

Особенно остро, по его мнению, стоит вопрос с госзакупками. По 44-ФЗ (формальный срок оплаты — 7 дней) 20% контрактов оплачиваются с задержкой 45—60 дней. По 223-ФЗ сроки оплаты не регламентированы, поэтому платежи могут затягиваться на год и более. Судебные разбирательства для взыскания долгов занимают 6+ месяцев, а штрафные санкции для бюджетных учреждений неэффективны, подчеркнул Гордун.

«Ключевая ставка Центробанка усугубляет ситуацию, — сказал Гордун. — Кредиты доступны под 20—25% годовых, факторинг — под 18—22%. При стандартной маржинальности 5—8% это делает бизнес нерентабельным. Региональные дистрибьюторы с ограниченным доступом к финансированию оказались под угрозой банкротства».

По его словам, для стабилизации ситуации требуются срочные меры.

В сфере госзакупок необходимо ввести автоматические пени 0,1% за каждый день просрочки, механизм бесспорного списания средств с казначейских счетов и персональную ответственность руководителей медучреждений.

«Финансовая поддержка должна включать льготные кредиты под 5—7% для дистрибьюторов ЖНВЛП, государственные гарантии по факторингу и субсидирование процентных ставок, — уверен Гордун. — Налоговые послабления могут предусматривать нулевую ставку НДС для дистрибуции ЖНВЛП, отсрочку налоговых платежей и инвестиционные вычеты на цифровизацию».

Согласно прогнозу генерального директора «Алджен», при сохранении текущей тенденции неизбежен массовый выход дистрибьюторов с рынка, рост цен на лекарства на 15—20%, ухудшение доступности лекарств в регионах и риск возникновения дефицита жизненно важных препаратов.

«Фармацевтическая дистрибуция — критически важная инфраструктурная отрасль, и ее стабилизация требует срочных системных мер господдержки. Речь идет не только о сохранении бизнеса, но и о защите здоровья миллионов россиян, нуждающихся в качественных и доступных лекарствах», — резюмировал Гордун.

Фармпроизводители заинтересованы в работе с дистрибьюторами и выстраивают партнерские отношения, поэтому частично готовы идти на уступки, например, отгружать препараты по предоставлению банковской гарантии (БГ), констатировала директор по продажам ООО «АлФарма» Марина Островская. Впрочем, с учетом высокой ставки ЦБ в настоящий момент БГ является дорогим инструментом, который доступен далеко не всем дистрибьюторам, добавила она.

«Выдача БГ тоже лимитирована банками, — подчеркнула Островская. — Не далее как в декабре 2024 года выдача БГ была практически приостановлена, из-за чего часть поставщиков не смогли вовремя получить товары себе на склад, что в свою очередь повлекло задержки в поставках препаратов в государственные учреждения. Это безусловно негативно отразилось на всех участниках процесса, поскольку производители и дистрибьюторы имеют план продаж и отгрузок, а ЛПУ должны быть обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, в том числе жизненно важными».

Помимо льготных условий кредитования для малого и среднего бизнеса, Островская предлагает улучшить механизмы регулирования цен на лекарства, учитывая интересы всех участников рынка, подумать о введении/ужесточении мер по погашению задолженностей государственных ЛПУ перед поставщиками.

Каковы перспективы

«Мы наблюдаем попытки со стороны отдельных оптовых покупателей увеличить сроки расчетов по договорам поставки на условиях отсрочки платежа, — прокомментировал ситуацию генеральный директор Sun Pharma Евразия Артур Валиев. — Пока не рассматриваем данные явления как признак системной проблемы, скорее, связываем их с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ и, как следствие, менее доступными кредитными линиями коммерческих банков».

По словам эксперта, дальнейшее сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне несомненно приведет к ухудшению платежеспособности некоторых участников рынка. Sun Pharma остается открытой к диалогу с партнерами и совместному поиску возможных решений для того, чтобы поддерживать взаимовыгодное сотрудничество и способствовать стабильному развитию бизнеса в текущих экономических условиях, подытожил Валиев.

В нескольких фармкомпаниях от комментариев отказались, не желая обсуждать эту тему либо сославшись на то, что для них проблема неплатежей не столь актуальна.