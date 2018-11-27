Фармкомпании заинтересованы в сборе пациентских данных из социальных сетей

ИТ-компании, занимающиеся аналитикой данных для клинических исследований по заказу фармкомпаний, видят большие перспективы этого направления. Эта тема была поднята на «круглом столе» «Цифровая медицина и исследования данных для пациентского движения» в рамках IX Всероссийского конгресса пациентов.

«Вопрос в том, готовы ли сами пациенты делиться своими данными. Ведь известны случаи, когда пациенты не хотят раскрывать информацию даже для конкретного регистра по орфанному заболеванию. При этом сами пациенты с серьезными хроническими заболеваниями иногда разбираются в своих заболеваниях лучше лечащего врача. Поэтому их мнение и опыт ценны для фармкомпаний», – сообщила директор компании Semantic Hub Ирина Ефименко. Представители пациентских сообществ согласились, что новый канал может положительно повлиять на эффективность разрабатываемых препаратов, а значит, улучшить терапию пациентов.

Роман Миронов из фармацевтической компании «БиоМарин» подтвердил, что новое направление анализа неструктурированных данных позволит повышать число точных диагнозов, а также находить больше пациентов с редкими заболеваниями для проведения клинических исследований.