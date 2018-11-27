Фармкомпании заинтересованы в сборе пациентских данных из социальных сетей

15:47
29 ноября 2018

Денис Кунгуров

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Ирина Ефименко | Фото: Игорь Чунусов

Среди цифровых каналов сбора информации о пациентах для фармацевтических компаний новым и перспективным направлением является анализ неструктурированных данных. К ним относится информация от пациентов, выложенная ими на сайтах профильных сообществ, в социальных сетях в виде диалогов, жалоб, рекомендаций.

ИТ-компании, занимающиеся аналитикой данных для клинических исследований по заказу фармкомпаний, видят большие перспективы этого направления. Эта тема была поднята на «круглом столе»  «Цифровая медицина и исследования данных для пациентского движения» в рамках IX Всероссийского конгресса пациентов.

«Вопрос в том, готовы ли сами пациенты делиться своими данными. Ведь известны случаи, когда пациенты не хотят раскрывать информацию даже для конкретного регистра по орфанному заболеванию. При этом сами пациенты с серьезными хроническими заболеваниями иногда разбираются в своих заболеваниях лучше лечащего врача. Поэтому их мнение и опыт ценны для фармкомпаний», – сообщила директор компании Semantic Hub Ирина Ефименко. Представители пациентских сообществ согласились, что новый канал может положительно повлиять на эффективность разрабатываемых препаратов, а значит,  улучшить терапию пациентов.

Роман Миронов из фармацевтической компании «БиоМарин» подтвердил, что новое направление анализа неструктурированных данных позволит повышать число точных диагнозов, а также находить больше пациентов с редкими заболеваниями для проведения клинических исследований.

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