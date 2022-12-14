«Фармленд» и МЦ «МЕГИ» запустят проект по лабораторной диагностике

«Фармленд» стала первой аптечной сетью, вошедшей в лабораторный сегмент. Организация займется диагностикой совместно с сетью клиник «МЕГИ», сообщил Vademecum. Эту информацию «ФВ» также подтвердили в «Фармленде».

Совместный проект уфимских «Фармленд» и МЦ «МЕГА» получил название «Фармлендмегилаб». Партнеры владеют новой компанией в равных долях — каждой принадлежит по 50%. Организация создана в мае, на регистрацию товарного знака «F+МЕГИLab» новоиспеченная компания подала в сентябре.

Проект создан, чтобы облегчить людям доступ к медицинским анализам, заявили «ФВ» в пресс-службе «Фармленда». Первая точка будет работать в Уфе, но их количество может быть расширено. «В случае востребованности среди населения такого формата, возможно, будут открыты точки в других городах Республики Башкортостан», — отметили в аптечной сети.