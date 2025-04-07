Фармотрасль опасается исчезновения препаратов ПКУ в рознице

Ситуация с доступностью препаратов предметно-количественного учета (ПКУ) достигла критической точки. К такому выводу пришли участники заседания Комитета по фармацевтической деятельности московского отделения «Деловой России», передает корреспондент «ФВ». Аптеки отказываются от реализации этой группы препаратов из-за больших затрат, частых проверок и неправильно оформленных рецептов. «Если ничего не изменить, через год в половине регионов не останется ни одной аптеки, отпускающей ПКУ. Пациенты будут страдать, а производители — закрывать линии», — предупредила директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.

Из-за чего препаратов ПКУ становится меньше

Доступность пациентов к препаратам ПКУ продолжает снижаться, отметили участники встречи. В таких регионах, как Чечня, Тыва и Алтай, работают всего одна-две аптеки, в которых доступна к продаже эта группа препаратов. В Воронежской области единственная точка, отпускавшая эти препараты, закрылась из-за банкротства, оставив пациентов без лекарств, поделилась Перснякова.

По данным DSM Group, общий объем реализации препаратов ПКУ в 2024 году составил 4 млрд 163 млн руб., или более 11 млн упаковок. Доля аптечных продаж из этого объема — 0,3% в рублях и 0,2% в упаковках. За год объем рынка вырос на 11% в денежных средствах и упал на 2,6% в упаковках. За два месяца 2025 года прирост составил 1,4% в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и 6,3% в упаковках. Доля аптечных продаж составила 0,3%.

Основная проблема — чрезмерные требования к аптекам. Любая организация, отпустившая даже одну упаковку препарата ПКУ, автоматически попадает в категорию «высокого риска». Это означает частые проверки, необходимость привлечения дополнительных ресурсов, переоборудование аптечного пространства, установку металлических шкафов и кнопок экстренного вызова Росгвардии.

«Сегодня аптека — заложник ситуации. Мы тратим 3,5 млн руб. в год только на спецсвязь, а наценка на эти препараты даже не покрывает расходы», — рассказал председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик.

Аптеки Томской области в 2024 году потратили столько же средств на спецсвязь, добавил исполнительный директор АГАС Михаил Жирнов. «Это абсолютно не доходный вид деятельности», — подтвердил он. Проблемы существуют и с выпиской рецептов: до 80% из них содержат ошибки.

Что предлагает фармотрасль

Снизить нагрузку на аптеки, разделив требования к хранению и отпуску исходя из категории степени риска препаратов ПКУ, предложили участники заседания. Кроме того, необходимо отменить избыточные требования, например, обязательные металлические шкафы для сильнодействующих препаратов.

Участники заседания предложили рекомендовать медицинским организациям формировать годовую расчетную потребность в препаратах ПКУ, предназначенных для отпуска гражданам за наличный расчет и отдельно по льготе. Доступность электронных рецептов может повысить единая федеральная система льготных рецептов, созданная вместо нынешних региональных решений. Это позволит свести к минимуму ошибки аптек при вводе серии и номера рецепта в чек.

Производители предлагают усилить контроль силами саморегулируемых организаций. «У нас на рынке розницы два успешно действующих СРО — СРО «Ассоциация независимых аптек» и ААУ «Союзфарма». С 2020 года закон № 248-ФЗ «О государственном контроле» позволяет передавать надзорные функции СРО», — отметила Преснякова.

Перспективы отпуска ПКУ

Отечественные фармпроизводители все чаще сталкиваются с ситуацией отказа аптек от реализации лекарственных препаратов, в состав которых входит вещество, подлежащее предметно-количественному учету, рассказала директор по взаимодействию с органами государственной власти, общественными организациями и обеспечению доступа на рынки России и ближнего зарубежья АО «Валента Фарм» Елена Сучкова.

«При снижении доступности получения необходимых лекарственных препаратов страдает не только производитель, в первую очередь — пациент, и, соответственно, снижается его удовлетворенность качеством медицинской помощи, — отметила она. — Представьте: человеку нужно проехать 200 км, чтобы получить рецептурный препарат».

Резолюция с предложениями будет доработана и направлена в Общественную палату РФ и Минздрав. В апреле-мае 2025 года пройдут открытые слушания, где регуляторы и бизнес попытаются найти выход из кризиса.