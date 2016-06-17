Фармотрасль рискует вернуться к показателям 2010 года

17:46
2 декабря 2018
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Запустить инновационный цикл развития для России  оказалось так же не легко, как запустить производство импортозамещающих дженериков.

Такое мнение в ходе интервью с «ФВ» высказал председатель совета директоров НП ЦВТ «ХимРар» Андрей Иващенко. По его словам, программа «Фарма 2020» - один из лучших примеров государственно-частного партнерства по возрождению отрасли. Следующий шаг, который должна сделать отрасль - переход на инновационную модель развития и экспорт продукции. Однако, по мнению эксперта, в проекте «Фарма 2030»  потеряны важные части и акценты единой цепи инновационной модели, и, если документ будет принят в текущем варианте, существует огромный риск деградации фармотрасли в условиях рыночной конкуренции.

«Фарма 2020» предполагала возрождение отрасли за счёт перехода на инновационную модель развития. Идея или «стратегемма» была проста - на дженериковом импортозамещении дать возможность отечественным производителям нарастить жир. А параллельно с этим, государство запускает инновационный процесс. В тот момент, когда развиваться нашим фармпроизводителям за счёт дженериков станет некуда, тогда они обратят свой взгляд на новые разработки, подхватят их на этапе «клиники», начнут доводить до регистрации собственных инновационных препаратов, которые и дадут необходимую прибыльность производственных портфелей для дальнейшего развития отрасли.  Эта идея и сейчас жива, но из - за того, что государство в рамках программы поддержало доклинические разработки, а поддержку ранней «клиники» приостановило, возник пробел в инновационном процессе. Существует он до сих пор.  И если закрыть на это глаза, не внедрять инструменты для склеивания инновационного процесса, через 3-5 лет заводы потеряют возможность развития за счет дженериков, опустеют и начнут закрываться. Есть, конечно, другой вариант поддержки отрасли, если не удастся запустить собственные инновационные препараты – государству придется отказаться от рыночных методов регулирования и перейти к плановой экономике», - считает Андрей Иващенко.

Подробнее читайте в ближайшем номере «ФВ» в интервью «Заглянуть за горизонт».

Персоны
Иващенко Андрей

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