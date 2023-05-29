Фармпроизводители попросили президента ускорить принятие поправок в правила регистрации ЕАЭС

Директор ООО «Эллара» Валентин Боровиков на встрече президента с представителями «Деловой России», прошедшей 26 мая, рассказал о необходимости скорейшего принятия поправок в правила регистрации лекарств ЕАЭС, сообщается на сайте Кремля. Изменения позволят значительно упростить процедуру приведения регистрационных удостоверений в соответствие с правилами единого рынка ЕАЭС.

По словам Боровикова, благодаря изменениям снизится количество подаваемых документов, объем экспертизы таких документов, а также будет отменена необходимость их нотариального заверения. «Это позволит высвободить кадровые и финансовые ресурсы, вследствие чего ускорит вывод на рынок доступных лекарственных средств», — сказал он.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заметил, что в июле будет заседание Коллегии ЕЭК, где будет обсуждаться этот вопрос.

Регистрационные досье на лекарственные средства необходимо привести в соответствие с требованиями ЕАЭС до 31 декабря 2025 года.

Еще одна проблема, поднятая предпринимателями, — просроченные госконтракты из-за санкций. Постановление Правительства № 783 от 04.07.2018 позволяет списать неустойку, если причиной задержки были санкции. Директор компании «Фабрика радиотерапевтической техники» Андрей Попов рассказал, что компания поставила медтехнику с задержкой, так как новый пакет западных ограничений введен после заключения госконтракта. «Мы не отказались от его исполнения и, перестроив логистическую цепочку, смогли выполнить поставку. Задержка при этом составила 2,5 месяца. Государственным заказчиком в наш адрес не были применены штрафные санкции, однако в рамках прокурорского надзора и на основании решения мирового суда нас привлекли к административной ответственности», — рассказал он.

По его словам, с одной стороны, правительство подобные случаи рассматривает практически как форс-мажорные, и поставщики освобождаются от штрафов и пеней. А с другой стороны, эти же обстоятельства не освобождают поставщиков от административной ответственности. «Наказание по соответствующим статьям гораздо выше. В частности, от 100 до 300 процентов от суммы неисполненных обязательств для юридических лиц и от пяти до 15 процентов от той же суммы для должностных лиц. Если мы говорим о контрактах на поставку дорогостоящей медицинской техники, то такие штрафы могут достигать сотен миллионов рублей, что может приводить к банкротству предприятий», — добавил Попов.

Он предложил ввести мораторий на привлечение юридических и должностных лиц, если неисполнение госконтракта связано с санкциями.

Путин согласился с необходимостью введения моратория. «Амнистии должны быть, полностью согласен. Прошу правительство соответствующим образом на это отреагировать», ­— сказал он.

Также, по словам участников встречи, для исполнения гарантийных и сервисных обязательств производители медицинской техники ввозят запчасти, однако обслуживающие технику российские компании фактически не могут вернуть производителям те запчасти, которые заменили, так как процедура согласования на вывоз сложная. Президент дал поручение проработать вопрос о снятии запрета на вывоз из России запасных частей и комплектующих для медицинской техники.