Фармпроизводители просят Вячеслава Володина не торопиться с вводом маркировки с криптохвостом

Рассмотрение законопроекта во втором чтении должно состояться 13 декабря 2018 г. В тексте документа, поступившем ко второму чтению, представлена жесткая формулировка: код маркировки – уникальная последовательность символов, состоящая из кода индентификации и кода проверки, то есть криптокода. В случае принятия закона в таком варианте правительство РФ обязано будет ввести криптохвост для всех товаров, в том числе и для лекарств.

AIPM предлагает принять более мягкую формулировку: код маркировки – уникальная последовательность символов, состоящая из кода идентификации или комбинации кода идентификации и кода проверки. В таком случае у кабинета министров будет выбор: вводить криптозащиту для лекарств или нет.

«В фармацевтической сфере, как представляется, пока нет оснований говорить о положительных результатах по реализации предлагаемых законом технических требований и решений в установленные законом РФ сроки, а также гарантировать надежность поставок лекарственных препаратов в товарно-проводящей цепочке от производителя до потребителя», – говорится в письме ассоциации. Напомним, что ФЗ№61 вводит обязательную маркировку для лекарств с 2020 г.

Фармпроизводители свидетельствуют, что полученные результаты тестирования с включением кода идентификации и криптокода в рамках рабочей группы по проведению эксперимента по маркировке лекарств показывают невозможность технической реализации этого подхода для лекарств.

По мнению фармсообщества, требования по криптозащите в отношении лекарственных средств нуждаются в полноценном пилотном проекте.