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Фармпроизводителя спирта «Медхимпром»...

Фармпроизводителя спирта «Медхимпром» признали банкротом

09.04.2024
17:20
Дина Коблова
Промышленная химико-фармацевтическая компания «Медхимпром» признана банкротом. В отношении нее ввели конкурсное производство. Ранее дочернюю структуру компании также признали банкротом, кредиторы решили перейти к внешнему управлению.
Фото: freepik

Арбитражный суд Московской области признал банкротом промышленную химико-фармацевтическую компанию «Медхимпром». В отношении организации введено конкурсное производство сроком на полгода, следует из карточки в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Конкурсный управляющий – член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Василий Смирнов. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты публикации сообщения о банкротстве в газете «Коммерсантъ». Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 25 сентября.

«Медхимпром» — производитель эфиросодержащих соединений и спиртосодержащей фармацевтической продукции. Учредитель и генеральный директор компании — Михаил Шибаев. Производство работает на базе Рошальского химкомбината в Московской области.

В 2018 году компания сообщила о планах дочерней структуры ПХФК ОАО «Медхимпром» построить в Тульской области завод по производству фармацевтической субстанции и завод по производству нитриловых перчаток. Инвестором обоих проектов выступило ООО «Ефремов-Фарма». Соглашение о сотрудничестве с руководством компании подписал губернатор области Алексей Дюмин.

В марте 2022 года суд признал ПХФК ОАО «Медхимпром» банкротом и ввел конкурсное производство. Тогда кредиторы проголосовали за переход к внешнему управлению, которое суд утвердил в феврале 2023 года.

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