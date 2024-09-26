Фармпроизводителям трудно удержать квалифицированных сотрудников

Кадры — больной вопрос для фармкомпаний. Это касается и сотрудников производства, и специалистов по продвижению. Об этом, как передает корреспондент «ФВ», на конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке» рассказала генеральный директор «Альфасигма Рус» Ольга Глазкова.

По ее словам, производственные кадры в основном волнуют локальные компании, если говорить обо всем рынке, то ощущается нехватка сотрудников коммерческой службы и продвижения. «Каждый, кто пытается набрать себе сотрудников, знает, что сложно найти даже медицинских представителей, — отметила она. — Мы видим большую зарплатную инфляцию. Люди, только пришедшие в профессию в Москве, хотят получать 110 тыс. плюс, опытные — 150 тыс. Менеджеры дорогие, маркетологов как не было, так и нет».

Директор по персоналу и внутренним коммуникациям AstraZeneca Алина Манцева отметила, что маркетологи действительно очень сложные специалисты с точки зрения привлечения, развития и удержания, поэтому изыскиваются разные способы работы с этими специалистами. В AstraZeneca, например, предлагают врачам пройти стажировку путем совмещения их основной деятельности и маркетинговой деятельности в компании, а затем выбрать дальнейший карьерный путь.

Также на конференции говорилось о недостатке R&D кадров. Руководитель направления по развитию бизнеса Dr. Reddy's Сергей Сомарев рассказал, что сейчас компания в поиске руководителя лаборатории, и процесс этот не простой.

В таких условиях хороший специалист становится суперценным, и компаниям приходится вкладывать средства в мотивацию таких кадров. «Я спрашивала коллег из локальных и международных компаний, все сталкиваются с тем, что удерживать сотрудников стало крайне тяжело», — добавила Глазкова.