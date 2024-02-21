Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиКарьера
Фармработникам в Югре...

Фармработникам в Югре предложили 1 млн рублей за переезд в сельскую местность

21.02.2024
16:11
Коблова Дина
Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа приняли изменения в закон, по которым фармацевтам и провизорам, переезжающим работать в сельскую местность, будут выплачивать единовременно 1 млн руб.
Фото: Freepik

Фармацевтические сотрудники, переезжающие работать в сельские населенные пункты или поселки городского типа, будут получать единовременный выплату в 1 млн руб., соответствующие поправки в региональный законопроект «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья» приняли депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

По словам спикера окружной Думы Бориса Хохрякова, эта мера должна привлечь специалистов в сельские районы с малоразвитой инфраструктурой, чтобы аптечные пункты в них работали без перебоев.

В 2024 году выплату будут производить медработникам, которые прошли конкурсный отбор и прибыли на работу в Ханты-Мансийский автономный округ после 1 января 2024 года.

Помимо провизоров и фармацевтов, единовременные выплаты в Югре положены врачам (2 млн руб.), фельдшерам, акушеркам и медсестрам (1 млн руб.). Кроме того, на меры поддержки могут претендовать выпускники колледжей и вузов, вернувшиеся работать в свои населенные пункты, в которых они зарегистрированы по месту жительства.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.