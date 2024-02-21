Фармработникам в Югре предложили 1 млн рублей за переезд в сельскую местность

Фармацевтические сотрудники, переезжающие работать в сельские населенные пункты или поселки городского типа, будут получать единовременный выплату в 1 млн руб., соответствующие поправки в региональный законопроект «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья» приняли депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

По словам спикера окружной Думы Бориса Хохрякова, эта мера должна привлечь специалистов в сельские районы с малоразвитой инфраструктурой, чтобы аптечные пункты в них работали без перебоев.

В 2024 году выплату будут производить медработникам, которые прошли конкурсный отбор и прибыли на работу в Ханты-Мансийский автономный округ после 1 января 2024 года.

Помимо провизоров и фармацевтов, единовременные выплаты в Югре положены врачам (2 млн руб.), фельдшерам, акушеркам и медсестрам (1 млн руб.). Кроме того, на меры поддержки могут претендовать выпускники колледжей и вузов, вернувшиеся работать в свои населенные пункты, в которых они зарегистрированы по месту жительства.