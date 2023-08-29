Фармритейлер Rite Aid подаст заявление о банкротстве

Крупный американский фармацевтический ритейлер Rite Aid готовится подать заявление о банкротстве в течение нескольких недель. Компания хочет урегулировать иски, с которыми она столкнулась из-за продажи опиоидных препаратов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, заявка по главе 11 Кодекса США о банкротстве будет охватывать долговую нагрузку Rite Aid на сумму более 3,3 млрд долл.

Rite Aid выступает ответчиком по искам, в которых компанию обвиняют в разжигании опиоидного кризиса в Соединенных Штатах. В марте Министерство юстиции США подало в суд на Rite Aid, обвинив в незаконном выписывании тысяч рецептов на учетные препараты, в том числе и на опиоиды.

Компания также столкнулась с судебными исками по поводу опиоидов со стороны правительств штатов и местных органов власти по всей стране. Другие аптеки, производители лекарств и дистрибьюторы уже добились урегулирования аналогичных претензий на общую сумму более 50 млрд долл.

Rite Aid пока не достигла общенационального урегулирования, хотя в прошлом году она заключила несколько мелких соглашений, включая соглашение о компенсации на сумму 10,5 млн долл. с несколькими округами американских штатов.

Rite Aid управляет более чем 2330 магазинами в 17 штатах США. При этом Reutes отмечает, что сеть компании намного меньше, чем у ее конкурентов, таких как Walgreens Boots Alliance и CVS Health.