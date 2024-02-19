Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
«Фармсинтез» продаст свой...

«Фармсинтез» продаст свой эстонский завод «Кевельт»

19.02.2024
11:46
Ринат Васбеев
«Фармсинтез» планирует продать свой эстонский завод «Кевельт». Покупателем станет председатель совета директоров компании Дмитрий Генкин. Сделка оценивается в 224,8 тыс. евро.
Фото: 123rf.com

Совет директоров ПАО «Фармсинтез» на заседании 14 февраля одобрил продажу 100% акций зарегистрированного в Эстонии АО «Кевельт» (Kevelt AS). Бумаги оцениваются в 224,8 тыс. евро по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Информация об этом появилась в системе раскрытия корпоративной информации, пишет «Фонтанка». Покупателем станет председатель совета директоров российской компании Дмитрий Генкин. Сделка осуществляется на основе опциона, по условиям которого в течение 10 лет с даты заключения соглашения «Фармсинтез» может выкупить акции обратно.

На заседании был одобрен зачет встречных обязательств, в результате которого задолженность «Кевельта» перед «Фармсинтезом» составит 1,54 млн евро, а задолженность «Фармсинтеза» перед «Кевельтом» — 22,3 тыс. долларов. Срок погашения был согласован до 31 декабря 2025 года.

После проведения зачета встречных требований задолженность компаний будет полностью погашена.

Эстонский фармацевтический производитель начал работу в 1996 году. Портфолио брендовых и генерических медицинских препаратов включает препараты на базе простагландинов, применяемые в акушерстве, для лечения заболеваний периферических кровеносных сосудов и глаукомы. Продукция компании продается на рынке Эстонии и выпускается на экспорт, говорится на сайте производителя.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.