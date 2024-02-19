«Фармсинтез» продаст свой эстонский завод «Кевельт»

Совет директоров ПАО «Фармсинтез» на заседании 14 февраля одобрил продажу 100% акций зарегистрированного в Эстонии АО «Кевельт» (Kevelt AS). Бумаги оцениваются в 224,8 тыс. евро по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Информация об этом появилась в системе раскрытия корпоративной информации, пишет «Фонтанка». Покупателем станет председатель совета директоров российской компании Дмитрий Генкин. Сделка осуществляется на основе опциона, по условиям которого в течение 10 лет с даты заключения соглашения «Фармсинтез» может выкупить акции обратно.

На заседании был одобрен зачет встречных обязательств, в результате которого задолженность «Кевельта» перед «Фармсинтезом» составит 1,54 млн евро, а задолженность «Фармсинтеза» перед «Кевельтом» — 22,3 тыс. долларов. Срок погашения был согласован до 31 декабря 2025 года.

После проведения зачета встречных требований задолженность компаний будет полностью погашена.