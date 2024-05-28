Фармспециалисты хотят больше внимания и уважения со стороны клиентов и работодателей

Почему не отмечают

День фармацевтического работника празднует чуть больше половины опрошенных (61 человек). Почему остальные не делают этого? Среди ответов: «Не вижу смысла», «Нет настроения», «Коллектив недружный», «Не с кем, я одна в аптеке», «Что праздновать? Вырождение профессии и мизерную зарплату?», «Потому что все время на работе, а на работе никто не поздравляет, да и фармацевтов в аптеках почти не осталось, одни продавцы-консультанты».

Почему не отмечаете День фармработника? Нет выходного и лишних денег. Никто не поздравляет. Где и как праздновать, когда рабочие смены длятся по 13 часов? У директора нет фармацевтического образования, и он не считает этот день праздником.

Один из участников опроса считает, что «аптека — это первичное звено системы здравоохранения, и праздник, как и деятельность фармацевтов и врачей, должен быть единый. Проведение разделительной грани отчуждения между этими двумя специальностями — немудрое решение».

Три человека также указали, что предпочитают отмечать День медицинского работника и что именно с этим праздником их поздравляет руководитель.

Немногим меньше участников опроса (50 человек) отмечают День медицинского работника. Среди основных мотивов: потому что фармдеятельность и медицинская деятель неразрывно связаны, «по привычке».

Почему отмечаете День медработника? Это общий праздник всех медработников, к ним относятся и фармацевты. Считаю своим профессиональным праздником: аптека — де-факто часть системы здравоохранения. По первому образованию я — медик. В моей семье есть медики. Это тоже наш праздник. До этого я работала фельдшером.

Не празднуют День медицинского работника 30 человек.

У кого-то опять-таки нет настроения, желания, возможности. Шесть человек в качестве причины указали, что теперь у них есть свой собственный профессиональный праздник.

Почему не отмечаете День медработника? Потому что не ощущается, что наша работа связана с медициной. Когда будем включены в состав медиков, тогда будем отмечать.

Почти половина респондентов указали, что руководство обычно поздравляет их с профессиональным праздником «на словах». Пяти фармработникам повезло больше: им дарят цветы, а еще 14 — обещали премию. Из тех 15 опрошенных, которых руководитель никак не поздравляет, некоторым было бы достаточно теплого слова и внимания. От премии не отказались бы четыре респондента, а одному человеку и вовсе ничего не надо.

Не слишком хорошо обстоят дела с поздравлениями от местных властей (районных, городских, региональных). О том, что те никак не поздравляют фармспециалистов 19 мая, сообщили 58 респондентов. 19 человек никогда не слышали о том, чтобы заслуги фармработников хоть как-то отмечали. Двое указали вручение наград и грамот, еще трое — подарки и цветы, один человек вспомнил, что аптекарей приглашают на торжественный прием.

Как бы вам хотелось, чтобы отмечался этот праздник? 14 участников опроса были бы не против ведомственной награды. Столько же порадовались бы торжественному приему в их честь. 11 человек удовлетворил бы памятный подарок. Но почти половина (40 человек) были бы признательны за премию или иную прибавку к зарплате.

Как учреждение нового праздника отразилось на престиже профессии? По мнению большинства опрошенных (66 человек) — никак. Двое и вовсе отметили, что стало только хуже, так как этот праздник окончательно отделил фармспециалистов от медиков. 13 человек признали положительные изменения. «Чувствуется, что профессия фармацевта все же ценится, ты — фармацевт, а не продавец, как любят нас называть посетители», — прокомментировал один из респондентов. «Работаем на будущее, — написал другой участник опроса. — Сразу на престиже профессии учреждение праздника не отразится! Нужно время, чтобы люди и власти поняли значимость профессии».

Интересно, что, когда фармспециалистов по случаю праздника попросили пожелать что-то себе, а что-то — своему работодателю, то не увидели большой разницы. На первом месте — здоровье. Далее в числе приоритетов: терпение (в первом случае — в общении с покупателями, во втором — с сотрудниками) и финансовая стабильность. Но есть некоторые отличия. Так, опрошенные фармработники желают, чтобы работодатели относились к своим сотрудникам лояльнее, с уважением, ценили их как специалистов.

TOP5 пожеланий фармработников себе Здоровья. Терпения (стальных нервов, пофигизма). Профессионального роста. Адекватных покупателей. Финансового благополучия.

Что думают россияне о фармспециалистах

Две трети россиян оценивают работу в фармотрасли как престижную. Такие результаты были получены в ходе исследования компании «Алцея»**.

На вопрос, считаете ли вы работу в фармотрасли престижной, положительный ответ дали 64,4% респондентов. Более половины участников опроса (55,4%) предпочли бы работать в крупной российской компании. Самым привлекательным направлением для трудоустройства стали розничные и оптовые продажи — их готовы выбрать 21,5% опрошенных. На втором месте — работа в офисе фармкомпании (19%), на третьем — на производстве (18,1%).

Главным преимуществом работы в фармацевтической отрасли участники опроса видят возможность помогать людям заботиться о здоровье — за этот вариант проголосовали больше половины опрошенных (53,8%). 44% считают основным плюсом стабильность, а 43% — более широкие возможности для заботы о собственном здоровье.

Респонденты назвали работу в фармацевтической отрасли интересной (33,1%), высокооплачиваемой (29,2%), дающей возможность повышать квалификацию (21,3%).

*Опрос проводился с 7 по 19 мая. В нем приняли участие 106 человек.

**Опрос проводился в мае 2024 года на платформе Яндекс.Взгляд с участием более 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет.