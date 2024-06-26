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Фармспециалисты лучше всего...

Фармспециалисты лучше всего воспринимают профессиональную информацию в видеоформате

26.06.2024
12:10
Екатерина Погонцева
Фармспециалисты лучше всего воспринимают профессиональную информацию, когда она подается в формате видео. На втором месте идут тексты. Предпочтение аудио отдает практически каждый десятый опрошенный провизор/фармацевт.
Фото: 123rf.com

Профессиональная информация в форме видеоролика лучше всего воспринимается фармспециалистами (47,1% опрошенных отдали предпочтение этому формату). Особенно видеоконтент востребован у представителей средней и старшей возрастных групп (от 42 лет и старше). При этом на аудиоформат и графики/схемы в этой возрастной категории указала наименьшая доля респондентов. Таковы данные исследования Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» (весна 2024) компании Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Свыше половины фармспециалистов в возрасте 42—61 года указали, что лучше всего воспринимают профессиональную информацию, если она подана в видеоформате. За текст в среднем отдали свой голос около трети респондентов, однако в группе фармспециалистов 52—61 год этот показатель достиг 36,6%, а в категории старше 62 лет — 44,6%.

На аудиоформат и графики/схемы указал примерно каждый десятый участник исследования. Тогда как у самых молодых фармспециалистов (до 21 года) последние два формата заметно более востребованы. Лучше всего воспринимают профессиональный контент в виде аудио 19,4% самых молодых работников аптек, а в виде инфографики — 14,5%.

Постоянные основные источники информации

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При этом абсолютным лидером среди постоянных основных источников информации у фармспециалистов остается интернет. Начиная с 2021 года его указывают свыше 60% респондентов, и этот показатель не подвержен значительным колебаниям. На втором месте с таким же стабильным результатом (+/-40%) — визиты представители компаний. На третьем — дистанционные образовательные программы (+/-30%). Этот показатель слегка вырос по сравнению с осенью 2023 года, констатировали аналитики Ipsos. TOP10 замыкают профессиональные выставки и конференции.

В исследовании приняли участие 1515 работников первого стола и 576 менеджеров по закупкам из 27 городов России.

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