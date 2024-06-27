Фармспециалисты высказались против обязательного минимального ассортимента лекарств

С тем, что обязательный минимальный ассортимент выполняет важную социальную функцию, согласны 7% фармспециалистов. Тогда как абсолютное большинство (92%) считают, что аптеки вынуждены держать в наличии препараты из соответствующего списка только на случай проверок. Таковы результаты опроса на сайте профессионального сообщества «Фарма РФ».

Практически каждый четвертый опрошенный отметил, что лекарства из минимального ассортимента пользуются спросом. По оценкам большинства (55%), спрос на эти средства невелик. Каждый пятый фармспециалист констатировал, что покупатели спрашивают такие препараты редко.

Почти половина участников опроса сталкивалась с ситуацией, когда из-за отсутствия препарата из закрепленного государством перечня в 150 наименований, приходилось объясняться с контролирующими органами. У 44% опрошенных такого опыта нет.

Практически треть респондентов указали на то, что их организации был назначен штраф из-за несоблюдения требования об обязательном минимальном ассортименте.

Что фармспециалистов больше всего не устраивает в этом перечне? На этот вопрос фармспециалисты могли выбрать несколько вариантов ответа. Самыми популярными стали объяснения, что список содержит препараты, которые часто находятся в дефектуре, и что аптеки несправедливо несут ответственность за их отсутствие (20 и 19% соответственно). На третьем месте: много устаревших позиций и отсутствуют современные аналоги (16%), на четвертом — то, что в списке закреплена одна форма лекарственного препарата, а другие с тем же действующим веществом не учитываются при проверках (15%). TOP5 замыкает проблема «последней пачки» (14%).

«Если перечень кому-то нужен, пусть остается, но изменения должны в нем происходить динамичнее с учетом актуальности использования ЛП в медицинской практике, их производстве в стране, наличие у дистрибьюторов и т.п. А также следует проработать лекарственные формы этих медикаментов», — указал в комментариях один из фармспециалистов.

«Абсолютно бесполезный перечень, — написал другой участник сообщества. — Спрос рождает предложение: если лекарство пользуется спросом, аптека и так будет его иметь в ассортименте, а многие лекарства из минимального ассортимента просто занимают место и никому, кроме проверяющих, не нужны».