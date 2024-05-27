Минздрав одобрил клинические исследования дженерика «Ингавирина»

В ГРЛС появилась запись о клинических исследованиях препарата с МНН имидазолилэтанамид пентандиоевой кислоты. Одобрение получила компания «Фармстандарт», которая планирует исследование биоэквивалентности своего препарата «Рингавитал» и референтного препарата «Ингавирин», который выпускает компания «Валента Фармацевтика».

В клинических исследованиях примут участие до 32 здоровых добровольцев на базе клинической больницы «РЖД-Медицина» в городе Ярославль. Срок проведения – декабрь 2024 года.

Оригинальный препарат производится в дозировке 30 мг и 90 мг в форме капсул, а также сироп 30 мг/5 мл. «Фармстандарт» намерен выпускать капсулы 90 мг.

Имидазолилэтанамид пентандиоевой кислоты входит в клинические рекомендации Минздрава по лечению ОРВИ у взрослых. «Механизм действия имидазолилэтанамид пентандиоевой кислоты реализуется на уровне инфицированных клеток за счет стимуляции факторов врожденного иммунитета, подавляемых вирусными белками. Препарат усиливает экспрессию интерфероновых рецепторов на клеточной мембране. Вызывает повышение уровня интерферона в крови до физиологической нормы, обладает противовоспалительной активностью», – говорится в документе.

«Ингавирин» в 2023 году вошел в десятку лидирующих брендов на розничном фармрынке. Препарат оказался на восьмом месте, по данным AlphaRM. Продажи лекарства в прошлом году составили 11 млн упаковок на 8,3 млрд руб.

Ранее «Фармстандарт» выпускал противовирусный препарат «Арбидол» (МНН умифеновир), который также входит в клинические рекомендации по ОРВИ у взрослых. В 2013 году производитель выделил безрецептурные препараты в отдельную компанию – «Отисифарм», которая сейчас владеет «Арбидолом». Помимо «Отисифарм» препарат с МНН умифеновир выпускают еще пять производителей.

В 2020 году «Ингавирин» занимал первую строчку рейтинга брендов по продажам в аптеках, «Арбидол» был на втором. В 2021 и 2022 годах «Арбидол» был первым, а «Ингавирин» четвертым. В 2023 году «Арбидол» оказался на 12 месте.