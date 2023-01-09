Fate разорвала сделку с J&J стоимостью 3 млрд долларов

Компания Fate Therapeutics заявила о том, что расторгнет соглашения с Johnson & Johnson по разработке противоопухолевых иммунотерапий. Об этом сообщает The Endpoints News.

Fate и Janssen объявили о партнерстве в апреле 2020 года. Они должны были разрабатывать инновационные иммунотерапевтические препараты на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC), а также продукты на основе CAR T-клеточной терапии. В рамках первоначального соглашения Fate получила от J&J авансовый платеж в размере 50 млн долл. и инвестиции в акционерный капитал на такую же сумму.

Fate также имела право на получение до 3 млрд долл. в виде различных промежуточных платежей и гонораров за чистые продажи препаратов, разработанных в рамках сотрудничества. В связи с закрытием сделки большая часть этих промежуточных платежей уже не актуальна. В результате акции компании упали с 11 долл. за штуку в момент объявления новости до 4,24 долл. на 9 января.

Президент и главный исполнительный директор Fate Скотт Волчко выразил разочарование неудавшимся сотрудничеством. «Мы разочарованы тем, что не смогли договориться с Janssen по их предложению по поводу продолжения нашего сотрудничества, в то время как два кандидатных продукта должны были выйти на стадию клинической разработки в 2023 году», — отметил он.

По сведениям Fate, сотрудничество будет свернуто в течение I квартала. Сообщается, что Janssen будет нести ответственность за расходы, связанные с прекращением партнерства. Также Fate объявила о планах по сокращению рабочей силы и расходов, чтобы укрепить финансовое положение до 2025 года.