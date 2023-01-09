Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Fate разорвала сделку...

Fate разорвала сделку с J&J стоимостью 3 млрд долларов

09.01.2023
12:53
Николай Соколов

Fate Therapeutics разорвала сделку с Johnson & Johnson по разработке противоопухолевых терапий. Сумма соглашения доходила до 3 млрд долл.

Компания Fate Therapeutics заявила о том, что расторгнет соглашения с Johnson & Johnson по разработке противоопухолевых иммунотерапий. Об этом сообщает The Endpoints News.

Fate и Janssen объявили о партнерстве в апреле 2020 года. Они должны были разрабатывать инновационные иммунотерапевтические препараты на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC), а также продукты на основе CAR T-клеточной терапии. В рамках первоначального соглашения Fate получила от J&J авансовый платеж в размере 50 млн долл. и инвестиции в акционерный капитал на такую же сумму.

Fate также имела право на получение до 3 млрд долл. в виде различных промежуточных платежей и гонораров за чистые продажи препаратов, разработанных в рамках сотрудничества. В связи с закрытием сделки большая часть этих промежуточных платежей уже не актуальна. В результате акции компании упали с 11 долл. за штуку в момент объявления новости до 4,24 долл. на 9 января.

Президент и главный исполнительный директор Fate Скотт Волчко выразил разочарование неудавшимся сотрудничеством. «Мы разочарованы тем, что не смогли договориться с Janssen по их предложению по поводу продолжения нашего сотрудничества, в то время как два кандидатных продукта должны были выйти на стадию клинической разработки в 2023 году», — отметил он.

По сведениям Fate, сотрудничество будет свернуто в течение I квартала. Сообщается, что Janssen будет нести ответственность за расходы, связанные с прекращением партнерства. Также Fate объявила о планах по сокращению рабочей силы и расходов, чтобы укрепить финансовое положение до 2025 года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.