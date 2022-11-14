Фейк в Twitter привел к падению акций Eli Lilly в цене

Eli Lilly потеряла 15 млн долл. из-за фейка в Twitter, подсчитал Moneycontrol. Неизвестный пользователь создал фейковый аккаунт под названием @EliLillyandCo, купил за 8 долл. специальную синюю галочку рядом с именем, которая подтверждает, что аккаунт принадлежит официальному лицу. 10 ноября появилось сообщение, что «инсулин теперь стал бесплатным». Фейковое сообщение всего за несколько часов набрало более 1500 ретвитов и 11 000 лайков, пишет FiercePharma.

Этот твит стал настолько популярным, что официальный аккаунт Eli Lilly в Twitter был вынужден опубликовать ответ. «Мы приносим свои извинения тем, кто получил вводящее в заблуждение сообщение от поддельного аккаунта Lilly. Наш официальный аккаунт в Twitter — @LillyPad», — написали представители компании.

Тем не менее акции компании в пятницу, 11 ноября, упали в цене более чем на 5%, пишет Proactive Investors. Акции других производителей инсулина, Novo Nordisk и Sanofi, упали в цене почти на 4%. По состоянию на понедельник, 14 ноября, акции Eli Lilly все еще стоят меньше, чем на прошлой неделе.

Новая политика Twitter позволяет любому пользователю приобрести специальную синюю галочку рядом с именем, которая подтверждает, что аккаунт принадлежит официальному лицу. Ранее такие галочки выдавались администрацией соцсети после тщательной проверки. Сейчас фейковый аккаунт лишился специального знака, доступ к сообщениям закрыт, однако в его описании стоит ссылка на официальный сайт Eli Lilly.

Новые правила были введены миллиардером Илоном Маском, купившим компанию. Всего за неделю фейковые аккаунты поставили в затруднительное положение множество компаний. Другие решения Маска привели к тому, что ряд рекламодателей, в числе которых Pfizer, свернули рекламу на платформе, пишет Business Insider.

Twitter был заблокирован на территории России 4 марта по решению Роскомнадзора. Доступ к социальной сети ограничен на основании ст.15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».