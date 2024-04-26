Филипп Романов возглавил новую ассоциацию «Лекмедобращение»

Филипп Романов стал генеральным директором новой ассоциации «Лекмедобращение», следует из базы данных системы СПАРК. Она была зарегистрирована 22 марта. Романов сообщил «ФВ», что также является одним из ее учредителей.

По его словам, цель ассоциации — объединение как иностранных, так и отечественных участников сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий (разработчиков, производителей, организаций сферы оптовой и розничной реализации, медицинских организаций, сообщества организаций сферы клинических испытаний и исследований, сферы защиты прав интеллектуальной собственности и т.д.).

«Ассоциацией ведутся активные переговоры с коллегами, в том числе из Китая и других стран — участниц БРИКС, в целях объединения усилий в развитии отрасли», — указал Романов. Пока в ассоциацию вошли «Диамед-фарма», «Промомед», «Фарм Эйд Лтд» и китайская «Синофармтех». Еще 10 компаний находятся на стадии рассмотрения для вступления в ассоциацию, уточнил Романов.

Ранее Романов работал в Министерстве здравоохранения: с декабря 2013 года он был заместителем директора Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств, а в 2018 году возглавил его. Но в октябре 2021 года Минздрав ликвидировал департамент и объединил функции регулирования обращения лекарств и медизделий в одной структуре под руководством Елены Астапенко. Тогда Романов покинул министерство.

Позже он стал заместителем председателя правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС), а в 2023 году занял должность исполнительного директора Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (Национальная ассоциация «АПФ»).

Однако «АПФ» Романов покинул еще в январе этого года. Теперь должности председателя координационного совета ассоциации и ее исполнительного директора совмещает Надежда Дараган.