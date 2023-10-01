Финансирование «Круг добра» в 2024 году вырастет на 21%

В Госдуму внесен законопроект «О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов». Финансирование почти всех основных статей, касающихся закупок лекарств за счет федеральной казны, вырастет. Общая сумма составит 536,5 млрд руб., в 2023 году она равняется 481,7,5 млрд руб.

За счет федерального бюджета финансируются фонд «Круг добра», закупки по программам высокозатратных нозологий (ВЗН) и ВИЧ, вакцины для Национального календаря прививок, препараты для нельготных категорий пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события, и закупки противоопухолевых лекарств.

Финансирование «Круга добра» растет быстрее по сравнению с другими статьями бюджета по лекарственному обеспечению. В 2024 году фонду будет перечислено 176 млрд руб., то есть больше на 31,3 млрд руб. по сравнению с текущим периодом, хотя в прошлом году при планировании трехлетнего бюджета на 2024 год было заложено 156,5 млрд.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом рост был еще больше – на 66,1 млрд руб. Финансирование фонда зависит от суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), расходы «Круга добра» обеспечиваются за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн руб. в год.

Из 176 млрд руб. на грант фонду будет выделено 55,1 млрд руб., эти деньги тратятся на закупку незарегистрированных лекарств. В 2022 году грант составляет 41 млрд руб. На закупку зарегистрированных лекарств в 2024 году запланировано 120,8 млрд руб., в 2023 году – 103,7 млрд руб.

Средства для федеральных программ и федерального льготного лекобеспечения предусмотрены в федеральном бюджете комплексом процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами». Общая сумма по этой статье вырастет с 186,8 млрд руб. в 2023 года до 211,1 млрд руб. Из них на федеральные программы заложено 129 млрд руб., в текущем году это 121,2 млрд руб., то есть рост составит 7,8 млрд руб.

В законопроекте не указано как распределены эти 129 млрд руб. на ВЗН, ВИЧ и вакцины. В 2022 и 2023 годы пациентские организации не раз обращали внимание, что необходимо увеличить финансирование ВЗН и закупок антиретровирусных препаратов, так как за несколько лет действия этих программ количество пациентов выросло.

Проблема нехватки средств могла быть частично решена в 2023 году, когда лекобеспечение детей до 18 лет из программы ВЗН передано «Кругу добра». За счет этого могли быть увеличены закупки для взрослых пациентов на 21 млрд руб. Именно в такую сумму Минфин оценил закупки лекарств для детей из ВЗН в 2023 году. Однако как были перераспределены оставшиеся в ВЗН 21 млрд руб. нигде не указано.

Также вырастет финансирование льготными лекарствами и медицинскими изделиями граждан, имеющих право на федеральную льготу, вырастет с 48,3 млрд до 57,9 млрд руб.

Затраты на закупку противоопухолевых препаратов сохранятся на уровне 140 млрд руб. А программа по закупке лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (нельготные категории) снизится с 10,15 млрд руб. до 9,5 млрд руб.

Согласно данным Минздрава, в 2021 году по федеральной сердечно-сосудистой программе бесплатные лекарства получили 673 тыс. пациентов, в 2022 году – 824 тыс., на 1 сентября 2023 года – 754 тыс.