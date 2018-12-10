Фискальные данные системы маркировки лекарств оператор будет обрабатывать самостоятельно

15:42
13 декабря 2018

Елена Калиновская

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Госдума приняла во втором чтении поправки в ст. 4.4 и 4.5 ФЗ №54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», предусматривающие отдельный порядок для обработки фискальных данных системы маркировки лекарств.

Согласно действующим нормам ст. 4.4 ФЗ №54 для обработки фискальных данных соискатель подает заявление в уполномоченный орган – Федеральную налоговую инспекцию. Законопроект, принятый депутатами во втором чтении 13 декабря 2018 г., дополняет ст.4.4 пунктом 14, где говорится, что действие настоящего закона не распространяется на оператора системы маркировки лекарств, который обрабатывает информацию, переданную ему оператором фискальных данных от имени и по поручению пользователя в соответствии с условиями договора, заключенного между оператором фискальных данных и пользователем.

«Обработка такой информации оператором информационных систем мониторинга осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Оператор информационной системы мониторинга не является оператором фискальных данных», – говорится в документе.

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