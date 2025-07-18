Фонд «Круг добра» намерен начать закупать сатрализумаб

Члены Экспертного совета фонда «Круг добра» предложили включить в перечни фонда новое заболевание — оптикомиелит (болезнь Девика, заболевания спектра оптиконевромиелита, ЗСОНМ) и лекарственный препарат для его лечения с МНН сатрализумаб.

Оптикомиелит — хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает зрительные нервы и спинной мозг. Болезнь приводит к тяжелым, непредсказуемым обострениям, которые могут вызвать глубокую инвалидизацию или даже смерть уже после первой атаки.

Препарат сатрализумаб производит компания F. Hoffmann-La Roche под ТН «Энспринг». Минздрав России выдал компании регистрационное удостоверение на лекарство в 2021 году. Сатрализумаб — это гуманизированное моноклональное антитело и единственная одобренная терапия, нацеленная на рецептор интерлейкина-6, которая приводит к подавлению его активности.

Препарат показан к применению у взрослых и подростков в возрасте от 12 до 18 лет в виде монотерапии или в комбинации с иммуносупрессивной терапией для терапии оптиконевромиелита и заболеваний спектра оптиконевромиелита с антителами (IgG) к аквапорину-4. Его назначение показано следующим категориям детей:

ребенок с 12 лет при разной активности ЗСОНМ (болезнь Девика) c антителами к аквапорину-4 (AQP4-IgG);

ребенок ранее не получал лекарственную терапию ЗСОНМ (болезнь Девика), либо произошло обострение на фоне терапии другими препаратами.

Решение о включении сатрализумаба в перечень фонда передано на утверждение попечительского совета фонда.

На заседании Экспертного совета также было принято решение изменить категории детей, которым показано назначение препаратов с МНН метрелептин.