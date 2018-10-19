Fresenius отзывает натрия хлорид для инъекций из-за возможной аллергической реакции

11:38
28 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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Компания Fresenius Kabi («Фрезениус Каби») добровольно отозвала 163 партии натрия хлорида, раствора для инъекций, после того как в упаковке было обнаружено присутствие латекса, сообщает In-Pharma Technologist.

Компания отозвала партии натрия хлорида, 0.9% раствора для инъекций USP во флаконах объемом 10 и 20 мл, в связи с тем, что в составе резиновых пробок был обнаружен латекс, в то время как в инструкции по применению было указано, что пробки не содержат латекса.

У лиц с тяжелой аллергией на латекс может развиться анафилактическая реакция, которая может привести к госпитализации или смерти. В компании заявили, что на настоящий момент не поступало сообщений о нежелательных явлениях в связи с отзывом инъекционного раствора.

Натрия хлорид в форме раствора для инъекций предназначен для разведения или растворения лекарственных препаратов для внутримышечного, внутривенного или подкожного введения. Он также применяется для промывки внутривенных катетеров.

В компании Fresenius заявили о том, что дистрибьюторам и клиентам было направлено соответствующее письменное уведомление, и что принимаются меры для возврата отозванного продукта.

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