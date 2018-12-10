Fuji Pharma приобретает миноритарный пакет акций Alvotech

Недавно компании заключили эксклюзивное соглашение по разработке и коммерциализации биосимиляров в Японии.

Контролирующим акционером Alvotech после сделки останется компания Aztiq Pharma AB, возглавляемая Робертом Вессманом. Другими ключевыми акционерами станут исландская дженериковая компания Alvogen и Fuji Pharma.

В настоящее время в продуктовом портфеле Alvotech шесть биосимиляров препаратов на основе моноклональных антител, предназначенных для лечения онкологических, аутоиммунных, воспалительных и других заболеваний. Ожидается, что первые препараты появятся на рынке к 2020 г.

Alvotech основана в 2013 г. Компания инвестировала значительные средства в строительство современного производственного предприятия в Рейкьявике. Исследовательские центры расположены в Германии и Швейцарии. В них работают более 250 ученых.