Fuji Pharma приобретает миноритарный пакет акций Alvotech

11:52
18 декабря 2018

Илья Дугин

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Японская фармацевтическая компания Fuji Pharma («Фуджи Фарма») приобрела 4,2% акций исландской биофармацевтической компании Alvotech («Алвотек») примерно за 50 млн долл., говорится на сайте Alvotech.

Недавно компании заключили эксклюзивное соглашение по разработке и коммерциализации биосимиляров в Японии.

Контролирующим акционером   Alvotech после сделки останется компания Aztiq Pharma AB, возглавляемая Робертом Вессманом. Другими ключевыми акционерами станут исландская дженериковая компания Alvogen и Fuji Pharma.

В настоящее время в продуктовом портфеле Alvotech шесть биосимиляров препаратов на основе моноклональных антител, предназначенных для лечения онкологических, аутоиммунных, воспалительных и других заболеваний. Ожидается, что первые препараты появятся на рынке к 2020 г.

Alvotech основана в 2013 г. Компания инвестировала значительные средства в строительство современного производственного предприятия в Рейкьявике. Исследовательские центры расположены в Германии и Швейцарии. В них работают более 250 ученых.  

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