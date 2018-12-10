Fuji Pharma приобретает миноритарный пакет акций Alvotech

Японская фармацевтическая компания Fuji Pharma («Фуджи Фарма») приобрела 4,2% акций исландской биофармацевтической компании Alvotech («Алвотек») примерно за 50 млн долл., говорится на сайте Alvotech.
Недавно компании заключили эксклюзивное соглашение по разработке и коммерциализации биосимиляров в Японии.
Контролирующим акционером Alvotech после сделки останется компания Aztiq Pharma AB, возглавляемая Робертом Вессманом. Другими ключевыми акционерами станут исландская дженериковая компания Alvogen и Fuji Pharma.
В настоящее время в продуктовом портфеле Alvotech шесть биосимиляров препаратов на основе моноклональных антител, предназначенных для лечения онкологических, аутоиммунных, воспалительных и других заболеваний. Ожидается, что первые препараты появятся на рынке к 2020 г.
Alvotech основана в 2013 г. Компания инвестировала значительные средства в строительство современного производственного предприятия в Рейкьявике. Исследовательские центры расположены в Германии и Швейцарии. В них работают более 250 ученых.
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