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Fujifilm расширит производство...

Fujifilm расширит производство в Дании рамках проекта на 1,6 млрд долларов

16.09.2022
16:45
Николай Соколов

Подразделение Fujifilm, которое отвечает за контрактное производство, займется расширением производства клеточных культур в Дании. Этот шаг станет частью проекта компании стоимостью 1,6 млрд долл.

Японская Fujifilm объявила о начале проекта по расширению своего предприятия в датском городе Хиллеред. Инициатива, о которой впервые было объявлено в июне, станет частью проекта стоимостью 1,6 млрд долл., направленного на расширение возможностей производства клеточных культур в Дании и на другом предприятии компании в Техасе. Об этом пишет The Endpoints News.

Компания сообщила, что в новом здании будут размещены восемь биореакторов объемом 20 тыс. литров и два обрабатывающих блока. Когда в 2026 году проект завершится, на площадке будут располагаться 20 биореакторов для производства лекарственных субстанций. Это сделает ее одним из крупнейших объектов CDMO (контрактных производственных организаций) в Европе.

На заводе также будут предусмотрены современные экологические стандарты. К примеру, планируется сократить до нуля выбросы углерода, внедрить технологии по сохранению воды и использовать возобновляемые источники энергии. Компания также создаст 450 новых рабочих мест.

Расширение производства в Дании — не единственная дорогостоящая инициатива Fujifilm. В прошлом году компания решила построить завод стоимостью 2 млрд долл. в Холли-Спрингс, штат Северная Каролина, для производства клеточных культур.

Fujifilm также заявила, что инвестирует 850 млн долл. в производство генных терапий на предприятиях в США и Великобритании. Эти проекты должны быть завершены в 2023 году.

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