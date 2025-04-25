ГК «Бионика» и Forbes предложили новый формат бизнес-коммуникаций для фарминдустрии

Коллаборация опыта и инноваций

На деловом завтраке 23 апреля были представлены новые разделы на порталах «Фармвестник.Бизнес» и «Медвестник.Бизнес» как медиаинструменты для эффективного решения любых PR- и GR-задач от ГК «Бионика Медиа» и совместный проект трех редакций: «Фармацевтического вестника», «Медицинского вестника» и Forbes — Forbes HealthCare.

Основатель и председатель правления группы компаний «Бионика» Юрий Крестинский отметил, что представленные сегодня рынку медиапродукты призваны выстроить эффективную коммуникацию между фармацевтической, медицинской отраслями и широким бизнес-сообществом, что особенно важно при взаимодействии со стейкхолдерами и регуляторами, влияющими на фармрынок.

Партнерство для новых возможностей

В рамках бизнес-завтрака был представлен проект Forbes HealthCare, первый номер которого увидел свет в марте текущего года.

Коммерческий директор печатных изданий Forbes Екатерина Бухтиярова отметила: «Это сотрудничество не случайно: для реализации столь масштабного проекта Forbes требовался партнер, обладающий глубоким пониманием специфики отрасли и пользующийся доверием всех ее участников. ГК «Бионика», в свою очередь, получила возможность заявить о своей экспертизе на широкую бизнес-аудиторию».

Исполнительный директор Forbes Денис Кошкин подчеркнул, что проект ориентирован на все аудитории: предпринимателей, инвесторов и топ-менеджеров.

По словам руководителя направления Healthcare, Sport & Beauty в команде Forbes Екатерины Библовой, совместный продукт имеет комплексную структуру и включает: печатный журнал Forbes HealthCare (второй номер которого запланирован на осень), а также специальный раздел на сайте Forbes.

Такой мультиформатный подход позволяет фармацевтическим компаниям и медицинским организациям эффективно донести информацию о своих достижениях и возможностях до потенциальных инвесторов и партнеров из различных сфер бизнеса, не только в традиционных, но и в новых медиа.

Главный редактор «Фармацевтического вестника» Оксана Григорьева подчеркнула уникальную роль изданий ИД «Бионика Медиа» в формировании информационной повестки для фармацевтического и медицинского сообществ и рассказала про эффективный симбиоз традиционных печатных изданий с цифровыми решениями, а также развитие экспертных коммуникаций через собственные деловые мероприятия: «Мы остаемся ключевым источником информации для фармрынка».

Ваш бизнес в фокусе

Важным расширением пула существующих медиапродуктов стали новые разделы «Фармвестник.Бизнес» и «Медвестник.Бизнес», представленные директором по развитию Екатериной Ерохиной.

Новые разделы созданы для решения репутационных, PR- и GR-задач, объединив мультиформатные инструменты: нативную интеграцию через интервью, авторские колонки и кейсы с практической ценностью.

Ключевые преимущества платформ:

Синергия отраслевой экспертизы и бизнес-фокуса.

Профессиональная редакция: команда специалистов с глубинным знанием рынка.

Доверие аудитории: авторитет в отрасли и лояльное коммьюнити.

Экспертная аналитика: данные для стратегических решений, включая научные и бизнес-исследования.

Аудиторию платформ формируют ключевые стейкхолдеры: топ-менеджеры, инвесторы, собственники и представители бизнес-сообщества, фармацевтической и медицинской отраслей. Наличие среди аудитории новых разделов представителей государственных органов превращает публикации в эффективный инструмент для выстраивания диалога между бизнесом и властью на стратегическом уровне.

Экосистема решений в режиме «одного окна»

Как отметил Крестинский, все инструменты доступны бизнесу в рамках единого подхода к деловым коммуникациям. Формат зонтичного решения упрощает планирование и реализацию коммуникационных стратегий: компании фармацевтической и медицинской отраслей, а также топ-менеджеры, инвесторы и собственники могут гибко комбинировать форматы под свои задачи.