GSK и Vir отказались от совместной разработки вакцины от COVID-19

GSK сокращает сотрудничество с Vir Biotechnology в области создания препаратов против COVID-19. Теперь Vir будет разрабатывать новые антитела и вакцины против коронавируса самостоятельно или с другими партнерами, пишет BioPharmaDive.

Vir отметила, что, согласно новым условиям договора, компании продолжат работу над старыми проектами: моноклональным антителом против COVID-19 Xevudy (sotrovimab) и антителом VIR-7832, а также над рядом программ по респираторным заболеваниям.

«Вместе [с GSK] мы по-прежнему будем разрабатывать sotrovimab и продолжим развивать наше успешное партнерство путем разработки новых решений для лечения респираторных заболеваний, — заявил главный исполнительный директор Vir Джордж Скангос. — Наши совместные усилия привели к созданию сильного портфеля решений нового поколения для борьбы с коронавирусом, которые, учитывая опыт Vir в области инфекционных заболеваний, мы планируем развивать самостоятельно».

Компании начали сотрудничать в 2020 году. Они использовали платформу Vir по выявлению новых антител, которые можно было бы использовать в качестве терапевтических или профилактических вариантов лечения COVID-19. GSK инвестировала в Vir 250 млн долл., в 2021 году компании расширили сотрудничество и британская компания заплатила Vir еще 225 млн долл.

Партнерство в конечном итоге привело к разработке моноклонального антитела Xevudy, которое получило разрешение FDA на экстренное использование в 2021 году. В апреле прошлого года регулятор изменил свое решение и счел препарат недостаточно эффективным против новых субвариантов «Омикрона».