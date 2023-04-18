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GSK купит канадского...

GSK купит канадского производителя лекарств Bellus Health за 2 млрд долларов

18.04.2023
16:25
Николай Соколов

GSK заявила о покупке канадской компании Bellus Health за 2 млрд долл. Таким образом производитель планирует укрепить свое портфолио в области респираторных заболеваний.

GSK купит канадскую компанию по разработке лекарств Bellus Health за 2 млрд долл. Об этом сообщается на сайте британского производителя.

Сделка предоставит GSK доступ к препарату camlipixant, который находится на поздней стадии разработки для лечения взрослых пациентов с рефрактерным хроническим кашлем.

Это состояние может вызывать у пациентов кашель более 900 раз в день в течение более чем года. Во всем мире от него страдают около 10 млн пациентов.

Покупка Bellus расширяет существующий портфель респираторных продуктов GSK, куда входят «Нукала» и «Треледжи», которые в прошлом году принесли компании в общей сложности более 3,73 млрд долл.

Camlipixant конкурирует с препаратом MSD (в США и Канаде — Merck&Co) gefapixant, который также предназначен для пациентов с рефрактерным хроническим кашлем. В начале 2022 года FDA отказало в одобрении gefapixant и запросило дополнительную информацию по его эффективности. Ожидается, что MSD повторно подаст еще одну заявку на одобрение в конце этого года.

Reuters пишет, что инвесторов интересуют планы GSK на будущее, учитывая то, что в 2027 году компания потеряет патентную защиту для долутегравира. Это соединение входит в состав четырех препаратов GSK для лечения ВИЧ.

Чтобы справиться с падением продаж, компания планирует сделать упор на свою вакцину от респираторно-синцитиального вируса. Также GSK приобрела такие компании, как Affinivax и Sierra Oncology.

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