GSK купит не получивший одобрение FDA препарат у Spero Therapeutics за 66 млн долларов

Британский производитель GSK заявил о том, что приобретет долю в Spero Therapeutics в рамках соглашения по покупке экспериментального антибиотика для лечения осложненных инфекций мочевыводящих путей. Об этом сообщает Reuters.

В рамках сделки GSK заплатит 66 млн долл. за пероральный антибиотик tebipenem HBr и купит акции Spero на 9 млн долл. В июне FDA отказалось одобрить tebipenem. Агентство заявило, что предоставленных исследований недостаточно и потребуется дополнительное испытание. Spero заявила, что планирует провести новое исследование в 2023 году. Сделка дает GSK права на лекарство за пределами Японии и возможность для Spero начать испытание.

Spero разработала tebipenem HBr совместно с японской компанией Meiji Seika Pharma. Препарат принадлежит к классу антибиотиков, которые считаются эффективными при лечении устойчивых к лекарственным препаратам бактериальных инфекций.

«Tebipenem HBr дополнил стратегию GSK в отношении инфекционных заболеваний и будет соответствовать нашему стремлению найти возможности <...> для создания сильного портфеля [препаратов]», — заявил коммерческий директор GSK Люк Миелс.

Кроме того, GSK планирует вложить до 525 млн долл. в программу разработки препарата. Из них 150 млн долл. пойдут на реализацию программы III фазы, а выплата еще 150 млн долл. будет зависеть от первых продаж антибиотика. Оставшиеся 225 млн дол. будут выплачены при прохождении последующих этапов продаж.