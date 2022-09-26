GSK назначила нового финансового директора из AstraZeneca и Roche

Британская GSK наняла нового финансового директора. Как пишет Bloomberg, им стала ветеран фармацевтической индустрии Джули Браун.

Она покинет должность финансового директора в бренде Burberry Group, где проработала пять лет, и займет свой новый пост 1 мая. Нынешний финансовый директор Иэн Маккей уходит в отставку, сообщила GSK. Он проработал в роли финдиректора компании четыре года.

60-летняя Браун уже занимала важные должности в фармацевтической промышленности. До прихода в Burberry она 25 лет проработала в AstraZeneca и была исполнительным директором в швейцарской Roche. Также она работала в Smith & Nephew, которая занимается медицинскими технологиями.

«Джули — очень опытный финансовый директор, которая хорошо понимает биофармацевтический сектор», — говорится в заявлении нынешней главы компании Элизабет Уолмсли.

По данным GSK, Браун будет иметь годовой базовый оклад в размере примерно 969 тыс. долл. Столько же составит ее ежегодная бонусная выплата. Кроме того, она может получить премию в размере 1,8 млн фунтов стерлингов в виде акций компании.

Reuters пишет, что за последнее время под руководством Маккея GSK заключила несколько многомиллиардных сделок. Они были направлены на укрепление портфеля препаратов компании. К примеру, в мае «ФВ» писал, что производитель приобрел занимающуюся вакцинами компанию Affinivax за 3,3 млрд долл.

Affinivax разработала специальную платформу, которая помогает создавать вакцины, обучающие иммунную систему распознавать несколько патогенов одновременно. Компания использовала эту технологию при разработке вакцины для предотвращения пневмококковых заболеваний, таких как пневмония и менингит.