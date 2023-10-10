GSK подписала договор по вакцине против опоясывающего лишая с китайской компанией Zhifei
Крупнейшая китайская компания по производству вакцин Zhifei заплатит британскому производителю лекарств GSK 2,5 млрд фунтов (3,05 млрд долл.) за эксклюзивные права на распространение вакцины против опоясывающего лишая GSK в Китае. Об этом сообщает Reuters.
Вакцина под названием Shingrix является самым продаваемым лекарством GSK. В компании заявили, что сделка с Zhifei станет частью ее стратегии по увеличению продаж препарата более чем в два раза, до более чем 4,88 млрд долл. к 2026 году.
Коммерческий директор GSK Люк Милс заявил, что Zhifei имеет большой опыт по выводу лекарств на китайский рынок. Он сослался на сделку компании с MSD (В США и Канаде — Merck&Co) по распространению вакцины «Гардасил» против вируса папилломы человека (ВПЧ): «По сути, мы стремились повторить это с Shingrix», — заявил он.
Вакцина будет доступна более чем в 30 тыс. пунктов по всему Китаю по сравнению с 9,5 тыс. в настоящее время. По словам Милса, это важно, потому что, в отличие от большинства стран, в КНР люди могут получить доступ к вакцинам только в этих местах, препараты не доступны в больницах, кабинетах врачей или медицинских центрах.
Милс заявил, что сделка, заключенная в понедельник, предоставит GSK финансы для исследований и разработок, а также «больше возможностей для концентрации» на разработке лекарств.
Reuters пишет, что сделка станет еще одним шагом западных фармацевтических фирм по выходу на рынок Китая. Ранее AstraZeneca заявила о намерении построить в КНР фабрику по производству ингаляторов за 450 млн долл.
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