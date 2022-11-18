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GSK разрывает третье...

GSK разрывает третье соглашение по разработке клеточных терапий

18.11.2022
17:40
Николай Соколов

GSK разорвала соглашение с Immatics, которое было направлено на разработку терапий Т-клеточными рецепторами. Ранее компания вышла из соглашений с двумя другими компаниями из этой области. GSK может значительно сократить свое присутствие на рынке клеточной терапии. 

GSK разорвала с компанией Immatics соглашение на 600 млн долл., которое было направлено на разработку терапии с использованием Т-клеточных рецепторов против солидных опухолей. Об этом сообщает FierceBiotech.

Компании заключили контракт в феврале 2020 года. GSK выделила Immatics более 50 млн долл. на разработку двух терапий на основе Т-клеточных рецепторов (TCR) против солидных опухолей. По условиям контракта Immatics могла бы получить 550 млн долл. в качестве промежуточных платежей по достижении определенных этапов разработки.

«Короткий ответ на вопрос, почему эти две программы на разных этапах были остановлены, заключается в том, что мы сосредоточены на том, чтобы удовлетворять потребности пациентов, — заявила Endpoints News генеральный директор Эмма Уолмсли. — Мы ставим высокую планку».

Immatics в своем ежеквартальном отчете заявила, что решение «не связано с программами и прогрессом, достигнутым в ходе сотрудничестве на сегодняшний день».

Это уже третье соглашение в этой области, из которого GSK выходит. Как пишет FierceBiotech, компания может значительно сократить свое присутствие на рынке клеточной терапии. Только во II половине этого года компания отказалась от двух партнерских отношений — с Lyell Immunopharma и с Adaptimmune. После решения GSK Adaptimmune была вынуждена сократить штат сотрудников на четверть, чтобы поправить финансы.

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