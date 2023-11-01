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GSK заплатит J&J...

GSK заплатит J&J 1 млрд долларов за эксклюзивную лицензию на препарат от гепатита В

01.11.2023
13:33
Николай Соколов
GSK купит эксклюзивные права на разработку и коммерциализацию препарата Johnson & Johnson от гепатита B. Компания будет испытывать его вместе с собственной разработкой.
Фото: gsk.com

GSK заплатит около 1 млрд долл. за эксклюзивные права на дальнейшую разработку и коммерциализацию препарата Johnson & Johnson для лечения гепатита B JNJ-3989. Об этом сообщается на сайте компании.

Препарат изначально разработала компания Arrowhead Pharmaceuticals. В 2018 году производитель передал его по лицензии Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson.

JNJ-3989 нацелен на вирус гепатита В и использует малые интерферирующие рибонуклеиновые кислоты (миРНК). GSK намеревается испытать препарат вместе с bepirovirsen, собственным лекарством от гепатита B.

От гепатита B страдают около 300 млн человек. Это заболевание вызывается опасной для жизни вирусной инфекцией, которая поражает печень. Пациенты рискуют умереть от цирроза и рака печени. При этом уровень функционального излечения при существующих вариантах лечения болезни составляет менее 3—7%.

Пациенты достигают функционального излечения, когда вирус гепатита В и вирусные белки находятся на таком низком уровне, чтобы их нельзя было обнаружить в крови, и иммунная система может контролировать их без лекарств.

По условиям сделки, GSK выплатит аванс и будет осуществлять поэтапные выплаты компаниям Janssen и Arrowhead на общую сумму около 1 млрд долл.

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