ГУП ЧР «Фармация» ищет поставщиков на предстоящие два года

15:46
5 декабря 2018

Екатерина Погонцева

212

ГУП ЧР «Фармация» Минздрава Чувашии объявило предварительный квалификационный отбор поставщиков лекарственных средств, медицинского оборудования и прочих товаров для ЛПУ региона на два следующих года. Максимальная сумма средств, которые предстоит освоить, – 2,5 млрд руб.

Поставки БАД, минеральной воды, диетического питания, медицинских изделий, препаратов и т.п. необходимо будет производить в 62 аптеки в течение 1-2 рабочих дней с момента получения заявки заказчика. Принять участие в конкурсе можно до 12 декабря 2018 года. Затем госкомпания подведет итоги и сделает запрос котировок среди отобранных участников.

Напомним, что ГУП ЧР является единственным поставщиком медикаментов и расходных материалов для медицинских организаций региона. Соответствующая норма закреплена в законе «Об охране здоровья граждан в Чувашской Республике», принятом Госсоветом в феврале прошлого года. Несмотря на претензии ФАС, Верховный суд России признал законность нормативного акта. Представители Минздрава неоднократно отмечали, что  статус единственного поставщика способствует повышению бюджетной эффективности торгов и рациональному использованию  запасов.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
Сегодня
Сенаторы предлагают установить особый порядок регистрации лекарств, предназначенных для применения в условиях ЧС
29.11.2018
Президент подписал закон, меняющий порядок  ввода лекарств в гражданский оборот
28.11.2018
В производство медицинских игл в Ярославской области будет инвестировано 797 млн рублей
Популярное
30.11.2018
Росздравнадзор изымает из оборота незаконно ввезенные в РФ серии препарата «Авастин»
3145
Вчера
Эксперт: аптекам выгоднее всего продавать небрендированные дженерики
2620
01.12.2018
«СИА Интернейшнл ЛТД» окончательно перешла к «Магниту»
2600
30.11.2018
Bayer сокращает 12 тыс. рабочих мест
2560
29.11.2018
Президент подписал закон, меняющий порядок  ввода лекарств в гражданский оборот
2467