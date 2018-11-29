ГУП ЧР «Фармация» ищет поставщиков на предстоящие два года

Поставки БАД, минеральной воды, диетического питания, медицинских изделий, препаратов и т.п. необходимо будет производить в 62 аптеки в течение 1-2 рабочих дней с момента получения заявки заказчика. Принять участие в конкурсе можно до 12 декабря 2018 года. Затем госкомпания подведет итоги и сделает запрос котировок среди отобранных участников.

Напомним, что ГУП ЧР является единственным поставщиком медикаментов и расходных материалов для медицинских организаций региона. Соответствующая норма закреплена в законе «Об охране здоровья граждан в Чувашской Республике», принятом Госсоветом в феврале прошлого года. Несмотря на претензии ФАС, Верховный суд России признал законность нормативного акта. Представители Минздрава неоднократно отмечали, что статус единственного поставщика способствует повышению бюджетной эффективности торгов и рациональному использованию запасов.