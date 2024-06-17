Gedeon Richter купила часть активов компании Mithra Pharmaceuticals
Компания Gedeon Richter заявила о приобретении части активов компании Mithra Pharmaceuticals и ее дочернего предприятия Mithra Recherche et Développement SA (Mithra R&D) в Бельгии, сообщили в пресс-службе компании.
В рамках сделки приобретаются 100% акций компаний Estetra SRL («Эстетра») и Neuralis SA («Неуралис»), а также некоторые активы и лицензии Mithra R&D. Стоимость сделки оценивается в 175 млн евро, включая унаследованный долг в чистом выражении.
Основным активом компании Mithra является разработка на основе уникального нативного эстрогена эстетрола (E4). Цель сделки — приобретение эксклюзивных прав на эту молекулу. В покупку входят интеллектуальные права, текущие контракты и обязательства, связанные с вышедшим на рынок препаратом Estelle и ожидающим прохождения регистрации лекарством Donesta.
Сотрудники компаний после завершения соглашения сохранят свои рабочие места. Кроме того, сотрудникам Mithra также было предложено присоединиться к компании Estetra.
По мнению директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, этой сделкой компания решает два вопроса: расширяет продуктовый портфель за счет новых препаратов, которые имеют очень неплохие перспективы на рынке, а также получает команду разработчиков и набор соответствующих компетенций, что в будущем позволит заниматься развитием новых направлений.
«Речь идет об оригинальных препаратах. Ранее компания в большей степени концентрировалась на выпуске дженериков, так что сделка интересна еще и тем фактом, что производитель собирается несколько изменить подход к развитию портфеля. Причем, судя по всему, сейчас компания формализовала партнерство, которое стартовало значительно раньше объявления о сделке», — пояснил Беспалов.
На российском рынке препарат на основе комбинации эстетрола и дроспиренона (под торговой маркой «Эстеретта») представлен с октября 2022 года. В 2023 года компания продала порядка 520 тыс. упак. на сумму порядка 620 млн руб. (в розничных ценах, включая НДС). Сейчас идет активное продвижение продукта и, как следствие, наращивание продаж.
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