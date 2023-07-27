Gedeon Richter купила производителя Giskit MD у компании IQ Medical

Gedeon Richter и IQ Medical подписали соглашение о покупке компании Giskit MD B.V. По условиям сделки 100% акций Giskit MD будут переданы Gedeon Richter от Giskit Holding, дочерней компании IQ Medical. Об этом сообщается на сайте венгерского производителя.

Giskit MD владеет патентными правами на товары для женского здоровья, ExEm Foam и Gis-Kit, во всем мире, за исключением США, Китая и Южной Кореи. Оба продукта используются в ультразвуковых исследованиях: ExEm Foam применяется для исследования фаллопиевых труб, а GIS-Kit — для исследования полости матки.

Оба этих продукта в течение нескольких лет успешно продаются в более чем 40 странах мира. Стороны оценили стоимость компании Giskit MD примерно в 30 млн евро, средства будут выплачены после подписания соглашения.

«Приобретение этих медицинских изделий отлично ложится в стратегию компании по развитию портфолио в области искусственного оплодотворения. Расширение возможностей Richter в области лечения бесплодия еще раз доказывает приверженность компании решению медицинских проблем, затрагивающих все больше и больше женщин на наших основных европейских рынках. Мы находимся на верном пути к тому, чтобы стать ведущей компанией, занимающейся женским здоровьем, к концу десятилетия», — заявил генеральный директор Gedeon Richter Габор Орбан.