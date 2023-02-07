Гендиректор Astellas Кендзи Ясукава уйдет в отставку

Президент и генеральный директор компании Astellas Кендзи Ясукава уйдет в отставку в апреле этого года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Ясукава занял свой пост в 2018 году. В то время компания столкнулась с проблемой истечения патентов на свои главные препараты и снижением доходов. Ясукава провел масштабную перестройку отдела исследований и разработок и отдела продаж и маркетинга. Он закрыл несколько подразделений и сократил сотни рабочих мест, чтобы реструктуризовать бизнес в Японии.

Ясукава сделал ставку на новые подходы и технологии от иммуноонкологии до клеточной и генной терапии. В рамках этой стратегии Astellas приобрела разработчика генно-терапевтических препаратов Audentes за 3 млрд долл. и Xyphos, которая занимается иммуноонкологическими лекарствами, за 665 млн долл.

Ясукава станет председателем совета директоров. Его место займет Наоки Окамура. Окамура пришел в компанию в 1986 году и занимал различные должности, связанные с финансами и планированием стратегии. На текущий момент он занимает должность директора по стратегическим вопросам.

Также компания сменит коммерческого директора. Эти изменения, по словам Astellas, отражают желание компании «продолжить агрессивно работать над дальнейшим ускорением роста», при этом принимая во внимание «растущие геополитические риски и изменения в финансовой и рыночной системе стран из-за COVID-19».