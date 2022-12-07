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Гендиректор компании «Атлас...

Гендиректор компании «Атлас инвестиции» вышел из капитала ООО «Здравсити»

07.12.2022
18:00
Руслан Мавлиханов

Гендиректор «Атласа инвестиции» Андрей Перфильев продал свою долю в ООО «Здравсити». В «Протеке» от комментариев отказались.

Доля гендиректора компании «Атлас инвестиции» Андрея Перфильева перешла другому владельцу, обнаружил «ФВ» в информационной системе СПАРК.

Данные о смене владельцев обнародованы 5 декабря. Ранее Перфильеву принадлежало 3% компании — сейчас они перешли к ПАО «Протек». В «Протеке» передачу доли комментировать не стали.

Теперь доли компании ООО «Здравсити» распределены следующим образом: 94% принадлежит ЦВ «Протек», 3% ПАО «Протек» и еще 3% Сергею Мусиенко — бывшему совладельцу структур «Атласа» и генеральному директору нескольких компаний, занимающихся программным обеспечением.

Ранее Перфильев занимал должность генерального директора в медицинском центре «Атлас». Этот медцентр в июне 2020 года купила компания «Протек». Тогда 99,99% в уставном капитале центра «Атлас» были приобретены через дочерний проект дистрибьютора — компанию «Кременчугская-3». Сумма сделки составила почти 110 млн руб.

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