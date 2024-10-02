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Гендиректора фармкомпании оштрафовали...

Гендиректора фармкомпании оштрафовали на 1 млн рублей за дачу взятки заведующей аптекой

02.10.2024
11:10
Ринат Васбеев
Гендиректор пензенской фармкомпании «Брикс Фарма» дал взятку заведующей больничной аптекой, чтобы стать поставщиком лекарств. Суд оштрафовал и юрлицо, и его главу на общую сумму в 1,5 млн руб. Решения не вступили в законную силу.
Фото: 123rf.com

Как установила прокуратура Пензенской области, генеральный директор ООО «Брикс Фарма» 5 апреля 2024 года передал 78 тыс. руб. заведующей аптекой одного из медицинских учреждений в обмен на преимущество при выборе поставщика лекарств. Но она сообщила о факте коррупции в правоохранительные органы. 

Возбуждено административное дело по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица) в отношении ООО «Брикс Фарма». Компанию оштрафовали на 500 тыс. руб.

Генерального директора фармкомпании приговорили к штрафу в 1 млн руб. по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Оба решения в законную силу не вступили.

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