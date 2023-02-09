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Гендиректором Bayer станет...

Гендиректором Bayer станет бывший руководитель Roche

09.02.2023
13:19
Николай Соколов

Bayer назначила бывшего главу фармацевтического подразделения Roche Билла Андерсона на должность главы компании. Нынешний гендиректор Вернер Бауманн уйдет со своего поста из-за недовольства инвесторов.

Билл Андерсон | Фото: roche.com

Bayer объявила о назначении бывшего главы фармацевтического подразделения Roche Билла Андерсона генеральным директором компании. Он начнет исполнять свои обязанности в июне. Производитель заявил, что нынешний глава Вернер Бауманн уйдет в отставку в конце мая, почти за год до того, как закончится его контракт.

Андерсон проработал в швейцарской Roche 16 лет, последнее время он возглавлял ее фармацевтическое подразделение. Он покинул компанию в конце прошлого года. С преемником компания определится к марту 2023 года, говорилось в заявлении Roche.

The Financial Times пишет, что к решению сменить гендиректора Bayer подтолкнуло давление со стороны инвесторов, в том числе Джеффа Уббена, который настаивал на назначении нового главы и критиковал приобретение компанией американского производителя семян Monsanto в 2016 году.

Стоимость сделки по покупке Monsanto составила 63 млрд долл., ее заключили, несмотря на недовольство акционеров. Соглашение привело к тому, что Bayer столкнулась с миллиардными судебными издержками, связанными с процессами по поводу гербицида Monsanto Roundup, который предположительно вызывал рак у покупателей. Bayer утверждает, что продукт безопасен.

В марте «ФВ» писал, что ряд крупных инвесторов компании высказывали недовольство стилем управления Бауманна и рассматривали вынесение ему вотума недоверия.

Председатель совета директоров Bayer Норберт Винкельйоханн назвал нового генерального директора «идеальным кандидатом» для компании. По его словам, задача Андерсона заключается в «полной реализации потенциала компании».

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