Генеральный директор CureVac Франц Хаас покинет свой пост
Генеральный директор CureVac Франц Хаас уйдет в отставку в марте этого года. Его место займет глава онкологического отделения Sanofi Александр Цендер.
Генеральный директор компании CureVac Франц Хаас уйдет со своего поста 31 марта 2023 года. Его сменит Александр Цендер, который сейчас занимает должность глобального руководителя отдела онкологии в Sanofi, указывается на сайте компании. По словам представителя CureVac, «в настоящее время не планируется», чтобы Хаас остался в совете директоров компании.
Хаас более 10 лет состоял членом правления CureVac. Под его руководством компания опубликовала промежуточные данные I фазы испытаний мРНК-вакцин против COVID-19 и гриппа, в результате чего акции компании подскочили на 25% в начале этого месяца.
Испытание I фазы завершится в ближайшие пару недель, а в середине 2023 года планируется провести испытание I/II фазы вакцины против гриппа и II фазы против COVID-19.
Хаас стал генеральным директором CureVac в апреле 2020 года, сразу после начала пандемии коронавируса. Публикация новых данных с испытаний — это еще одна попытка создать мРНК-вакцину, поскольку предыдущая потерпела неудачу. CureVac тогда объяснила свой провал появлением новых вариантов коронавируса.
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