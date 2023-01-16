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Генеральный директор CureVac...

Генеральный директор CureVac Франц Хаас покинет свой пост

16.01.2023
11:07
Николай Соколов

Генеральный директор CureVac Франц Хаас уйдет в отставку в марте этого года. Его место займет глава онкологического отделения Sanofi Александр Цендер.

Фото: curevac.com

Генеральный директор компании CureVac Франц Хаас уйдет со своего поста 31 марта 2023 года. Его сменит Александр Цендер, который сейчас занимает должность глобального руководителя отдела онкологии в Sanofi, указывается на сайте компании. По словам представителя CureVac, «в настоящее время не планируется», чтобы Хаас остался в совете директоров компании.

Хаас более 10 лет состоял членом правления CureVac. Под его руководством компания опубликовала промежуточные данные I фазы испытаний мРНК-вакцин против COVID-19 и гриппа, в результате чего акции компании подскочили на 25% в начале этого месяца.

Испытание I фазы завершится в ближайшие пару недель, а в середине 2023 года планируется провести испытание I/II фазы вакцины против гриппа и II фазы против COVID-19.

Хаас стал генеральным директором CureVac в апреле 2020 года, сразу после начала пандемии коронавируса. Публикация новых данных с испытаний — это еще одна попытка создать мРНК-вакцину, поскольку предыдущая потерпела неудачу. CureVac тогда объяснила свой провал появлением новых вариантов коронавируса.

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