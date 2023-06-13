Генеральный директор Illumina де Суза уйдет в оставку из-за конфликта с акционерами

Генеральный директор компании Illumina Фрэнсис де Суза уйдет в отставку, об этом пишет Reuters. Издание сообщает, что решение связано с давлением акционеров, недовольных приобретением стартапа Grail.

Illumina выкупила Grail, производителя тестов для диагностики рака, в 2021 году. Компания столкнулась с противодействием со стороны американских и европейских регуляторов. Они полагали, что слияние дало Illumina привилегированное положение на рынке онкодиагностики.

Против покупки выступил и один из инвесторов компании Карл Айкан. Он утверждает, что Grail следует продать, поскольку эта сделка уже принесла акционерам убытки в размере 50 млрд долл. Аналитики, такие как Дэн Бреннан из TD Cowen, считают, что сделка с Grail «удержала многих инвесторов от покупки акций» Illumina.

В марте Айкан получил достаточную поддержку среди акционеров для того, чтобы сместить председателя Совета директоров Джона Томпсона и назначить своего кандидата Эндрю Тено. Айкан также выступает за возвращение предыдущего гендиректора компании Джея Флэтли.

Illumina заявила, что правление приняло отставку де Сузы. Компания начала поиск нового генерального директора и назначила Чарльза Дадсвелла, старшего вице-президента, временным исполнительным директором.

Айкан заявил, что доволен изменениями в руководстве Illumina и считает их «очень позитивным событием». Де Суза в письме сотрудникам отметил, что его «вера в потенциал технологии Grail и преимущества ее слияния с Illumina остается непоколебимой».