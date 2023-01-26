Генеральный директор Vir Biotechnology Джордж Скангос уйдет со своего поста

Глава компании Vir Biotechnology, которая производит лекарства от инфекционных заболеваний, Джордж Скангоc уйдет в отставку в апреле. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Скангос руководил Vir с момента ее создания в 2017 году. Как пишет BioPharmaDive, он сделал из небольшого стартапа крупную компанию, у которой в портфеле есть несколько коммерчески успешных препаратов. Он уйдет со своего поста 3 апреля, его заменит Марианна Де Бакер, в настоящее время ответственная за бизнес-стратегию и развитие фармацевтического подразделения Bayer. Скангос будет выполнять функции советника до 2 июня, а затем займет место в совете директоров Vir.

С 1996 по 2010 год Скангос руководил компанией Exelixis, за это время он вывел калифорнийскую биотехнологическую корпорацию на биржу, наладил производство лекарств от рака и заключил ряд партнерских отношений.

После этого он возглавил Biogen и существенно изменил ее стратегический курс. За время его пребывания в должности Biogen провела реструктуризацию, наняла новых управленцев, переместила штаб-квартиру и разработала ряд препаратов для мозга, таких как лекарство от болезни Альцгеймера Aduhelm.

Скангос ушел из Biogen в 2016 году и в следующем году стал главой Vir. Эта компания была создана группой известных инвесторов, среди которых Arch Venture Partners и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Они планировали разрабатывать препараты от широкого спектра инфекционных заболеваний.