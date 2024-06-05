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Генеральным директором аптечной...

Генеральным директором аптечной сети «Ригла» назначен Борис Попов

05.06.2024
18:57
В составе ГК «Протек» произошли кадровые изменения, связанные с созданием нового бизнес-подразделения. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании.
Борис Попов | Фото: ГК «Протек»

В ГК «Протек» создано новое бизнес-подразделение, которое будет отвечать за повышение эффективности сегментов группы на уровне внутрихолдинговых операций. Его возглавит Александр Филиппов, ранее руководивший аптечной сетью «Ригла». Эту информацию подтвердили в компании.

Генеральным директором аптечной сети «Ригла» назначен Борис Попов, который с июля 2022 года занимал позицию генерального директора ООО «Здравсити» и руководил объединенным направлением e-commerce ГК «Протек».

В должность коммерческого директора аптечной сети вступил Илья Николаев, ранее занимавший позицию директора по интернет-продажам.

Первым заместителем генерального директора назначен Олег Береснев, ранее выполнявший обязанности заместителя генерального директора по операциям АС «Ригла».

ООО «Здравсити» возглавил Евгений Ружейников, с августа 2023 года руководивший в компании департаментом управления продуктом. Ранее Евгений Ружейников занимал должность директора по продукту торговой сети по продаже косметики и парфюмерии «Золотое яблоко».

Александр Филиппов, руководивший аптечной сетью «Ригла» с октября 2011 года, возглавит новое направление в структуре ГК «Протек». В состав этой структуры также войдет Наталья Бурдина, ранее занимавшая должность заместителя генерального директора по коммерции компании «Ригла».

Персоны
Борис Попов
Генеральный директор аптечной сети «Ригла»
Александр Филиппов
Ригла, Протек (Группа компаний)

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