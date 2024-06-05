Генеральным директором аптечной сети «Ригла» назначен Борис Попов

В ГК «Протек» создано новое бизнес-подразделение, которое будет отвечать за повышение эффективности сегментов группы на уровне внутрихолдинговых операций. Его возглавит , ранее руководивший аптечной сетью «Ригла». Эту информацию подтвердили в компании.

Генеральным директором аптечной сети «Ригла» назначен , который с июля 2022 года занимал позицию генерального директора ООО «Здравсити» и руководил объединенным направлением e-commerce ГК «Протек».

В должность коммерческого директора аптечной сети вступил Илья Николаев, ранее занимавший позицию директора по интернет-продажам.

Первым заместителем генерального директора назначен Олег Береснев, ранее выполнявший обязанности заместителя генерального директора по операциям АС «Ригла».

ООО «Здравсити» возглавил Евгений Ружейников, с августа 2023 года руководивший в компании департаментом управления продуктом. Ранее Евгений Ружейников занимал должность директора по продукту торговой сети по продаже косметики и парфюмерии «Золотое яблоко».

, руководивший аптечной сетью «Ригла» с октября 2011 года, возглавит новое направление в структуре ГК «Протек». В состав этой структуры также войдет Наталья Бурдина, ранее занимавшая должность заместителя генерального директора по коммерции компании «Ригла».